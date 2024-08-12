Вестник Кавказа

Импорт в Кыргызстан из Армении снизился до 80%

Товарный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Кыргызстан сократили товарооборот. Импорт из РА в страну сократился почти на 80%. Сниженные показатели коснулись и экономических отношений с Беларусью.

Кыргызстан и другие страны ЕАЭС значительно сократили торговлю с Армерией с начала этого года. Об этом пишут киргизские СМИ со ссылкой на Нацстатком.

С января по июль товарооборот между Кыргызстаном и странами Евразийского экономического союза составил порядка $2,3 млрд (183,3 млрд рублей). Это на $230 млн (21 млрд рублей) меньше, чем в прошлом году.

Значительней всего импорт сократился из Армении– почти на 80%. Следом идет Беларусь (-30%). Вывоз продукции в Россию также демонстрирует негативные показатели. Они снизились на 24%.  С похожей ситуацией столкнулся и Казахстан (-15%).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Кто такая Татьяна Бакальчук: состояние, личная жизнь, бизнес

Кто такая Татьяна Бакальчук: состояние, личная жизнь, бизнес

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Что такое Всемирные игры кочевников, кто и зачем их проводит?

Росатом запустит ветропарк на Иссык-Куле

Росатом запустит ветропарк на Иссык-Куле

Поезд Москва-Бишкек начнет движение в 2025 году

Поезд Москва-Бишкек начнет движение в 2025 году

Какого цвета революции: Грузия, Украина, Киргизия, Армения...

Какого цвета революции: Грузия, Украина, Киргизия, Армения...

Учения ОДКБ стартовали в Киргизии без Армении

Учения ОДКБ стартовали в Киргизии без Армении

ЧП на Иссык-Куле: затоплены сотни жилых домов и пансионаты

ЧП на Иссык-Куле: затоплены сотни жилых домов и пансионаты

На Иссык-Куле сель затопил 16 домов

На Иссык-Куле сель затопил 16 домов

Ташкент и Бишкек свяжет прямой авиарейс

Ташкент и Бишкек свяжет прямой авиарейс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы