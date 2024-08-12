Импорт в Кыргызстан из Армении снизился до 80%

Армения и Кыргызстан сократили товарооборот. Импорт из РА в страну сократился почти на 80%. Сниженные показатели коснулись и экономических отношений с Беларусью.

Кыргызстан и другие страны ЕАЭС значительно сократили торговлю с Армерией с начала этого года. Об этом пишут киргизские СМИ со ссылкой на Нацстатком.

С января по июль товарооборот между Кыргызстаном и странами Евразийского экономического союза составил порядка $2,3 млрд (183,3 млрд рублей). Это на $230 млн (21 млрд рублей) меньше, чем в прошлом году.

Значительней всего импорт сократился из Армении– почти на 80%. Следом идет Беларусь (-30%). Вывоз продукции в Россию также демонстрирует негативные показатели. Они снизились на 24%. С похожей ситуацией столкнулся и Казахстан (-15%).