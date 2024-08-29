Вестник Кавказа

Россия и Армения намерены нарастить товарооборот

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алексей Оверчук сообщил, что товарооборот России и Армении может увеличиться до $16 млрд. Он отметил, что положительную динамику вносят связи в рамках ЕАЭС.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с замглавы правительства Армении Мгером Григоряном в Ереване сообщил, что товарооборот между странами может быть увеличен.

Он отметил, что объем внешней торговли между Россией и Арменией в этом году может достигнуть $16 млрд, что в 6 раз выше аналогичного показателя за 2020 год.

Оверчук подчеркнул, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот составил $8,4 млрд, а в 2023 году он увеличился почти на 56% - до $7,4 млрд.

Замглавы правительства РФ заявил, что положительную динамику вносят сложившиеся между странами в рамках ЕАЭС отношения. Он также добавил, что благодаря этому экономика Армении выросла.

Помимо этого, стороны поговорили о реализации совместных проектов в ряде сфер. Они также уделили внимание гуманитарной сфере сотрудничества.

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