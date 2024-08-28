Москва приехала к Пашиняну

Алексей Оверчук в рамках поездки в Армению пообщался с премьером республики. Стороны поговорили о текущем взаимодействии двух стран.

В Ереване 13 сентября прошла встреча зампреда правительства России Алексея Оверчука и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте главы армянского кабмина.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с текущей повесткой российско-армянских отношений.

Кроме того, стороны поговорили о взаимодействии в рамках ЕАЭС.

Прием Оверчука в Ереване – исключение или правило?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, в поведении Армении в отношении России в последнее время появилось больше разнообразия. "Если сразу после восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе и ликвидации сепаратистского проекта власти Армении резко взяли курс на отдаление от России (конечно, приговаривая, что ничего антироссийского тут нет), то в конце лета и начале осени мы видим, что Ереван одни связи с РФ продолжает срезать, а другие начинает пытаться по максимуму сохранить. Есть два варианта, почему: либо у армянских властей наступило некоторое отрезвление после того, как они увидели, насколько мало им дает Запад и как многим они рискуют, ссорясь с Москвой; либо это результат российской политики убеждения Армении в выгодности сохранения контактов", – прежде всего сказал он.

"Так или иначе, мы можем констатировать, что Армения скорректировала акценты. Теперь армянское руководство играет в "многовекторность", насколько уж оно понимает эту модель внешней политики – а именно требует всюду максимум, что ему могут дать в обмен на лояльность. Будучи страной с минимумом экономической привлекательности, Республика Армения выставила на экспорт свою поддержку в геополитическом противостоянии между Западом и Россией, соглашаясь встать на сторону того, кто заплатит больше. Такой подход означает, что если Запад (объективно либо по ощущениям правительства Никола Пашиняна) недоплачивает за лояльность Армении, то Ереван автоматически "добреет" к России. В том числе это выражается в согласовании официальных визитов российского руководства, как сегодняшний приезд Алексея Оверчука. То есть с одной стороны это подыгрывание российскому стремлению удержать Армению в своем пространстве, а с другой – призыв к Западу быть щедрее", – обратил внимание Андрей Петров.

"В перспективе этот подход приведет к разрыву российско-армянских контактов в военной сфере, поскольку Россия не заинтересована в милитаризации Армении, угрожающей безопасности Южного Кавказа из-за сохранения в Ереване реваншистских настроений, в то время как Запад в этом как раз заинтересован весьма. Армянские власти сейчас надеются – и говорят об этом на каждой встрече с российскими властями, – что отказ от военного сотрудничества с РФ не приведет к проблемам в российско-армянских торговых отношениях. Сейчас перед ними стоит задача как-то убедить Россию, что нет ничего страшного в натовских вооружениях и даже натовских солдатах на территории Армении, что Москва не должна из-за этого пересматривать участие Еревана в ЕАЭС вкупе со свободным доступом армянских компаний на российский рынок. Пашинян буквально хочет зарабатывать одновременно на экспорте товаров в Россию и на создании военно-политических угроз России. Москва пока это терпит, но без контроля не оставляет, отсюда и визит Алексея Оверчука", – заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".