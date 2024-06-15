7 самых красивых озер Киргизии

В Киргизии почти 2 тысячи озер, причем большинство из них высокогорные. Некоторые из киргизских озер настолько малы, что их не видно на карте, но в стране есть и рекордсмены. Расскажем о семи самых красивых озерах Кыргызстана, где они находятся, какова их площадь, длина, ширина и глубина.

Разнообразный ландшафт третьей в списке самых горных стран мира делает каждое озеро уникальным по таким параметрам как высота над уровнем моря, цвет воды, размера и климатические условия.

Кель-Суу

Расположение : на высоте 3,5 км над уровнем моря в горном хребте Какшаал-Тоо (центральный Тянь-Шан), Нарынская область

: на высоте 3,5 км над уровнем моря в горном хребте Какшаал-Тоо (центральный Тянь-Шан), Нарынская область Размеры: длина - 9 км, ширина - от 500 м до 2 км, площадь - 4,5 кв км, глубина - 5-10 м

Озеро Кель-Суу, также известное как Кель-Тетири, означает "прибывающая вода". Это связано с тем, что уровень воды в озере может колебаться. Этот водоем принадлежит к числу самых красивых киргизских озер благодаря невероятному матово-бирюзовому цвету воды, в которой отражаются темные силуэты зубчатых вершин. Зажатое между скалами высокогорное озеро образовалось тысячи лет назад во время сильного землетрясения, сформировавшего большую расщелину между скалами. Зимой Кель-Суу покрывается слоем толстого льда, который тает к концу весны. Туры на озеро проводятся обычно с середины июня по середину сентября. Для посещения озера, расположенного в долине Кок-Кия на границе Кыргызстана и Китая, требуется получить пропуск, который оформляется в пограничной службе. Дорога к озеру весьма неровная, поэтому кроме разрешения для поездки потребуется опытный водитель и автомобиль с полным приводом, но туристов это не отпугивает. Местность здесь подходит для треккинга и верховой езды, популярны прогулки на лодках по озеру.

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Сон-Кель

Расположение : на высоте 3 км между хребтами Сонкел-Тоо и Молдо-Тоо (Внутренний Тянь-Шань), Нарынская область

: на высоте 3 км между хребтами Сонкел-Тоо и Молдо-Тоо (Внутренний Тянь-Шань), Нарынская область Размеры: длина - 28 км, ширина - 18 км, площадь - 278 кв км, глубина - 13 м

Название Сон-Кель (Сонкель, Сон-Куль) означает "последнее". Это второе по размеру высокогорное озеро Кыргызстана и крупнейшее пресноводное озеро в стране. Несмотря на изолированное расположение это озеро довольно популярно у туристов, которые едут к нему через город Нарын. В зависимости от погоды вода в озере может казаться голубой, синей или слегка фиолетовой. В сочетании с постоянно меняющимися композициями из облав на водной глади образуются уникальные картины, неудивительно, что фотографии Сон-Куль постоянно помещают в туристические путеводители по Кыргызстану. Местные луга издавна используются пастухами для выпаса скота в летнее время. С октября до июня озеро покрыто льдом, в остальные месяцы на ночлег можно остановиться в юртовых лагерях на берегу озера.

Иссык-Куль

Расположение : на высоте более 1,6 км между хребтами Кюнгей-Алатау и Терскей Алатау (Северный Тянь-Шань), Иссык-Кульская область

: на высоте более 1,6 км между хребтами Кюнгей-Алатау и Терскей Алатау (Северный Тянь-Шань), Иссык-Кульская область Размеры: длина - почти 180 км, ширина - до 58 км, площадь - более 6,2 тысяч кв км, глубина - 668 м

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Иссык-Куль - это самое популярное озеро Кыргызстана, его название переводится как “теплое” - несмотря на внушительную высоту оно не замерзает. Иссык-Куль - это второе по величине высокогорное озеро в мире, седьмое - по глубине, а также одно из крупнейших соленых озер мира. Интересно, что в это бессточное озеро впадают десятки ручьев и рек. Это озеро - одна из главных достопримечательностей Кыргызстана, его воды простираются так далеко, что не видно противоположного берега. В отличие от более мелких и изолированных озер страны к Иссык-Кулю добраться намного проще. В 1948 году был создан Иссык-Кульский государственный заповедник, а 24 года назад это место включили во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Водами озера скрыты более десяти древних поселений и несколько монастырей, когда-то затопленных.

Ала-Кель

Расположение: на высоте более 3,5 км между ущельями Алтын-Араша и Каракол (Центральный Тянь-Шань), Иссык-Кульская область

на высоте более 3,5 км между ущельями Алтын-Араша и Каракол (Центральный Тянь-Шань), Иссык-Кульская область Размеры: длина - 2,8 км, ширина - до 800 м, площадь - 1,2 кв км, глубина - 70 м

Ала-Куль (Ала-Кель) - это небольшое ледниковое озеро, до которого можно добраться пешком из Алтын-Арашанского ущелья, расположенного неподалеку от города Каракол. Путь ведет через зеленые долины, мимо лесов и рек. Озеро лежит на территории природного парка Каракол в горах Терскей-Алатау. Название Ала-Кель буквально значит "пестрое озеро". Говорят, что ярко-бирюзовая вода озера имеет целебные свойства, но с октября по июнь водоем скован льдом. Несмотря на небольшие размеры это одно из красивейших озер Кыргызстана. Вид на озеро особенно прекрасен, когда солнечный свет падает на заснеженные горные вершины.

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Чатыр-Кель

Расположение : на высоте более 3,5 км между хребтами Атбаши и Торугарт (Внутренний Тянь-Шань), Нарынская область

: на высоте более 3,5 км между хребтами Атбаши и Торугарт (Внутренний Тянь-Шань), Нарынская область Размеры: длина - 23 км, ширина - 10 км, площадь - 170 кв км, глубина - 16 м

Чатыр-Кель (Чатыр-Кель) переводится с киргизского как "небесное озеро". Вместе с Ала-Кель это самые высокогорные озера Кыргызстана, но также это третье по величине озеро страны. Озеро лежит в тектонической впадине недалеко от границы с Китаем и питается окружающими ледниками, поэтому температура воды очень холодная (не выше +10°С в самый жаркий день). Из-за небольшой глубины и низких температур вода промерзает в озере чуть ли не до самого дна. Лед в Чатыр-Кель обычно начинает таять в апреле, и кристально чистая вода светло-голубого оттенка отражает небо. Поскольку озеро находится близко к границе с Китаем, для посещения нужно заранее оформить разрешение в пограничной службе.

Сары-Челек

Расположение : на высоте более 1,8 км около Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань), Джалал-Абадская область

: на высоте более 1,8 км около Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань), Джалал-Абадская область Размеры: длина - 7,5 км, ширина - до 2,2 км, площадь - 4,9 кв км, глубина - 234 м

Название Сары-Челек приблизительно означает "желтая чаша". Есть несколько легенд о том, как озеро получило свое название. Одна из них - о старом пчеловоде, собравшем на берегах озера невероятной красоты урожай меда, вторая - о старике, который плел ивовые корзины и дарил их людям, а третья версия заключается в том, что осенью гладь озера отражает желтую листву окружающих его деревьев. Сары-Челек - это лишь одно из группы озер в одноименном природном заповеднике, но оно самое крупное, к тому же, это второе по глубине озеро Кыргызстана. Лучшее время для путешествия сюда - с мая по октябрь. Озеро скорее всего образовалось из-за обвала, вызванного землетрясением и перекрывшего реку Кара-Суу.

Кара-Суу

Расположение : на высоте 2022 метров между хребтами Тахталык и Кен-Кель (Западный Тянь-Шань), Джалал-Абадская область

: на высоте 2022 метров между хребтами Тахталык и Кен-Кель (Западный Тянь-Шань), Джалал-Абадская область Размеры: длина - 5,5 км, ширина - до 2 км, площадь - 4,2 кв км, глубина - 90 м

Озеро Кара-Суу (также известное как Кара-Камыш) - это скальное озеро в Токтогульском районе. Название Кара-Суу означает "черная вода", но на самом деле воды озера зеленовато-голубые. Так же как и Сары-Челек, это озеро появилось в результате вызванного землетрясением обвала в реку Кара-Суу. В озеро впадает река Шибе, а вытекает из Кара-Суу одноименный приток реки Нарын. Кочевники-пастухи приводят сюда скот для выпаса в летние месяцы. Чуть выше находится меньшее озеро Капка-Таш.