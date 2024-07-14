Каракол: что нужно знать о посещении ворот к Иссык-Кулю и горам Тянь-Шаня

Каракол привлекает значительный процент туристов, посещающих Кыргызстан. Расположенный недалеко от восточной части популярного озера Иссык-Куль, Каракол выступает также отличной базой для походов в горах Киргизии. Расскажем, где находится Каракол, как туда добраться и что там посмотреть.

Некоторое время этот город назывался Пржевальск, но потом Каракол вернул свое историческое название. Пржевальском город был назван по велению царя Александра III после смерти путешественника Николая Пржевальского. И хотя город был переименован, залив озера Иссык-Куль продолжает носить имя Пржевальского, а там, где река Каракол впадает в озеро, лежит поселок Пристань-Пржевальск с монументом и музеем в честь известного натуралиста.

Где находится Каракол?

Каракол расположен в Иссык-Кульской области, это ее административный центр. Город лежит у хребта Терскей-Алатау, относящийся к горной системе Тянь-Шань. Каракол - это самый восточный город Киргизии и четвертый по численности населения. Расстояние от Каракола до Бишкека - почти 400 км, а до Оша, который находится в противоположной части страны - более 700 км.

До границы с Китаем от Каракола остается около 150 км, а до границы с Казахстаном - в два раза меньше, однако ближайший к Караколу автодорожный пункт перехода границы находится в 80 км - КПП “Каркыра”. Побережье самого большого озера Киргизии Иссык-Куль находится всего в 12 км от Каракола, но до ближайшего пляжа от города - 16 км.

Когда ехать в Каракол?

Поскольку в Караколе туристы проводят время в основном на свежем воздухе, лучшее время для посещения - это май-сентябрь.

Хотя летом в городах часто бывает очень жарко, лучшие условия для трекинга в горах у Каракола именно в период с июня по сентябрь.

Для походов на более низких высотах май и октябрь также хорошо подходят, но актуальные погодные условия нужно перепроверять непосредственно перед поездкой.

Но любители лыж и сноубордов могут поехать в Каракол зимой. Неподалеку от города есть одноименный горнолыжный курорт. Причем сезон там длится с ноября до начала апреля.

Как добраться до Каракола?

Хотя в Караколе есть собственный аэропорт, он пока не работает: с 2022 года здесь ведутся работы по реконструкцию и расширению. Открытие аэропорта в Караколе планируется ближе к концу 2024 года, скорее всего осенью.

Таким образом, чтобы добраться в Каракол, пока нужно лететь через Бишкек или Ош. В эти города из России есть прямые рейсы, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска. А вот из Новосибирска можно долететь прямым рейсом еще и в аэропорт на Иссык-Куле в селе Тамчы, лететь 2,5 часа. От Тамчы до Каракола добираться 3 часа на автомобиле. В аэропорт Тамчы можно долететь еще и из Оша всего за 40 минут.

Из Бишкека в Каракол часто ходят маршрутки, ехать 6-8 часов вдоль Иссык-Куля, есть два маршрута - северный и южный. Маршрутки отправляются примерно каждый час по мере заполнения от Западного автовокзала Бишкека до автовокзала Каракол. Есть как дневные, так и ночные рейсы. Также между городами ходят автобусы Go Bus, в которых проезд стоит подороже.

Что посмотреть в Караколе?

Поскольку Каракол - небольшой город, между основными его достопримечательностями, которых не так много, можно перемещаться пешком, для отдаленных локаций можно вызвать такси (например, “Яндекс”) или сесть на маршрутку.

Свято-Троицкая церковь была первой православной церковью в Караколе. Первоначальное здание было разрушено во время землетрясения в 1889 году, на его месте построили новое деревянное строение к 1895 году. Сегодня эту церковь посещают большинство туристов, приезжающих в Каракол.

была первой православной церковью в Караколе. Первоначальное здание было разрушено во время землетрясения в 1889 году, на его месте построили новое деревянное строение к 1895 году. Сегодня эту церковь посещают большинство туристов, приезжающих в Каракол. Дунганская мечеть , построенная в начале прошлого века, появилась в Караколе благодаря проживающей в городе дунганской диаспоре - синоязычным мусульманам. За посещение мечети взимается 50 сомов (51 рубль) на ее содержание, так как это одна из главных достопримечательностей города.

, построенная в начале прошлого века, появилась в Караколе благодаря проживающей в городе дунганской диаспоре - синоязычным мусульманам. За посещение мечети взимается 50 сомов (51 рубль) на ее содержание, так как это одна из главных достопримечательностей города. Исторический музей. В этом небольшом музее, расположенном в центре города, выставлены различные исторические экспонаты, а именно петроглифы, доспехи, посуда, инструменты, костюмы, украшения и гобелены. Есть чучела животных, документы, фотографии и коллекции личных вещей путешественницы из Швейцарии Эллы Майяр. Билет в музей стоит 100 сомов (102 рубля). Напротив исторического музея стоит Татарская мечеть 1887 года - более ранние мечети в городе не сохранились.

В этом небольшом музее, расположенном в центре города, выставлены различные исторические экспонаты, а именно петроглифы, доспехи, посуда, инструменты, костюмы, украшения и гобелены. Есть чучела животных, документы, фотографии и коллекции личных вещей путешественницы из Швейцарии Эллы Майяр. Билет в музей стоит 100 сомов (102 рубля). Напротив исторического музея стоит Татарская мечеть 1887 года - более ранние мечети в городе не сохранились. Купеческий квартал. Во время посещения Каракола стоит посмотреть купеческий или русский квартал, расположенный в историческом центре города. Здесь, на улице Жамансариева, между улицами Токтогула и Гагарина, сохранилась историческая застройка с деревянными домами.