Озеро Иссык-Куль: чем заняться, что посмотреть?

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Киргизия известна своей нетронутой первозданной природой, а главная ее достопримечательность - одно из самых больших высокогорных озер в мире - Иссык-Куль. Озеро очень большое и несколько солоноватое, что не дает ему замерзнуть в холодные зимы.

Для въезда в Киргизию россиянам виза не нужна. В страну можно въехать по паспорту гражданина Российской Федерации.

Иссык-Куль - второе по величине высокогорное озер в мире, уступающее лишь южноамериканскому озеру Титикака. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря, площадь его поверхности превышает 6 тысяч квадратных километров, а средняя глубина достигает более 270 метров.

В Иссык-Куль падает около 80 речушек, при этом оно бессточное. Название в переводе означает "теплое озеро", так как из-за своих размеров и соли Иссык-Куль не замерзает зимой. Однако зима этого года стала исключением: сильные морозы впервые сковали льдом береговую зону.

Какой климат на Иссык-Куле?

Прозрачные голубые воды и потрясающая природа сделали возможным включение озера во всемирную сеть биосферных заповедников. Климат этих мест умеренный. Если вы не любите изнуряющую жару, то времяпрепровождение здесь покажется вам достаточно комфортным. Но сюда лучше ехать летом. Температура на озере редко будет превышать +30 градусов. В районе озера расположено множество отелей и гостевых домов, в которых можно остановиться в любое время года.

Чем заняться на озере Иссык-Куль?

Озеро с его прозрачными водами окружено высокими горами Тянь-Шань. Большая часть этой горной цепи (90%) расположена в Киргизии. Здесь можно гулять пешком, кататься на лошадях, заняться каякингом или дайвингом. Тут можно познакомиться с киргизской кочевой культурой, остановиться в юртах, которые используются здесь как гостевые дома.

Где подлечиться?

В этих краях расположено множество санаториев и пансионатов, в которых можно совместить отдых с лечением. Перечень заболеваний, которые лечат в местных здравницах, велик: аллергия, проблемы с ЖКТ или дыхательными путями. Санатории в основном сосредоточены вокруг города Чолпон-Ата.

Что посмотреть недалеко от Иссык-Куля?

Еще один популярный город у туристов, приезжающих на Иссык-Куль – Каракол. Также можно съездить в столицу Киргизии - Бишкек, который в свое время был одной из ключевых остановок на древнем Шелковом пути. В Киргизии также расположена одна из самых красивых дорог в мире – Памирский тракт, соединяющий ее с соседним Таджикистаном.