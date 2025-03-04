Что посетить в Киргизии в 2025 году: топ-8 мест для туристов

90% площади Киргизии занимают горы, но она предлагает туристам удивительное разнообразие мест, где можно отдохнуть и увидеть достопримечательности. Так, в Иссык-Кульской области можно увидеть причудливые разрезы красного каньона, покрытые лесом ущелья, второе по величине в мире высокогорное озеро, побывать на горнолыжных курортах и горячих источниках.

Бишкек

Зачем ехать: лучшая база для дальнейшего путешествия

В столице Киргизии кипит жизнь, здесь есть музеи, площади и памятники, но самое интересное находится за пределами города. В Чуйской области расположены руины древних городов Суяб и Невакет, находившиеся на Великом Шелковом пути, а также башня Бурана X-XI веков. Близлежащие к Бишкеку горные ущелья Кегети, Чункурчак и популярный национальный парк Ала-Арча - это наиболее популярный выбор тех путешественников, которые хотят насладиться природными пейзажами Кыргызстана, но у которых мало времени, чтобы исследовать более длинные маршруты.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Каракол

Зачем ехать: лучшее место для экотуризма

Небольшой город Каракол, расположенный у подножия горного хребта, представляет собой удобную базу для экотуризма всех видов. Недалеко за пределами города начинаются тропы для летних походов к смотровой площадке Жолголот и дендрарию Ак-Суу, популярному озеру Ала-Куль и горячим источникам Алтын-Арашан. Дальше, почти каждая долина от ущелья Джети-Огуз до села Боз-Учук представляет потенциальную отправную точку для треккинга. А горнолыжный курорт Каракол - это лучшее место для катания на лыжах в Кыргызстане. Независимо от сезона, Каракол - это также отличное место для знакомства с региональной кухней. Например, местная туристическая организация Destination Karakol организует гастрономические туры, исследующие кулинарные особенности местных дунганских, киргизских и уйгурских семей. Менее чем в двух часах езды от Каракола находится Жыргалан - новый горнолыжный курорт для пеших прогулок и катания.

Иссык-Куль

Зачем ехать: лучшее место для пляжного отдыха

В то время как северный берег озера Иссык-Куль принимает на себя основную массу туристов, на южном берегу можно отдохнуть в более спокойной обстановке. На западе от Каракола более 200 км берега озера усеяны небольшими бухтами и длинными участками пустынной береговой линии, идеально подходящими для отдыха, особенно после похода в возвышающиеся над горизонтом горы Тянь-Шаня. На южном берегу Иссык-Куля расположены неплохие юрточные лагеря и глэмпинги: Almaluu и Elestet около села Тон, Ak Tengir возле села Тосор и Feel Nomad за каньоном Ак-Сай. Из Тосора, в том числе, очень удобно добираться до марсианского каньона “Сказка”.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сон-Кель

Зачем ехать: лучшее место для отдыха на больших высотах

В стране, где очень много высокогорных альпийских озер, одним из самых красивых мест, где можно провести день, отдыхая в юрточном лагере на берегу, будет Сон-Кель, расположенное между хребтами Сонкел-Тоо и Молдо-Тоо. Здесь можно наблюдать за перелетными птицами и пастухами, но воды озера, расположенного на высоте более 3 км над уровнем моря, остаются холодными даже в середине лета. Сон-Кель - одно из немногих высокогорных озер в Кыргызстане, куда можно добраться на машине, но если есть время и желание, многие туристы предпочитают прибывать верхом с перевала Кызарт Жумгальского района. Путешественникам, которые только прибыли в Кыргызстан, может быть сложно сразу приспособиться к высоте в Сон-Келе - лучше отправляться сюда после нескольких дней акклиматизации.

Ош

Зачем ехать: лучшее место для гурманов

На восточной окраине Ферганской долины, всего в нескольких километрах от границы с Узбекистаном, находится город Ош - довольно популярная туристическая локация страны. Современное население Оша представляет собой смесь киргизов, узбеков, турков, корейцев и других народов. Поскольку представители этих культур сосуществовали на протяжении веков, их кухни смешались, так что теперь в Оше можно попробовать наиболее примечательные блюда киргизской кухни. А священная гора Сулайман-Тоо - это один из трех объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Кыргызстане.

© Фото: A.Savin/Free Art License

Арсланбоб

Зачем ехать: лучшее место для прогулок

Легенда гласит, что именно в Арсланбобе Александр Македонский набрал грецких орехов, которые потом посадили. Местный реликтовый ореховый лес - самый большой в мире, поэтому Арсланбоб называют ореховым раем. Сюда лучше всего ехать в октябре, если хочется присоединиться к местным семьям во время сбора урожая грецких орехов. Кроме того, сюда стоит ехать ради приятных прогулок по лесу, однодневных походов к местным водопадам или более длительных многодневных походов к близлежащим озерам.

Алайская долина

Зачем ехать: лучшее место для невероятных видов

Некоторые из лучших видов на горные хребты Кыргызстана находятся в южной части Алайской долины, которая относится к Ошской области. Рядом находится пик Ленина - один из "семитысячников", популярный среди тех альпинистов, которые готовятся к еще более сложным вершинам. Хотя такие высоты недосягаемы для обычных путешественников, с берегов озера Тулпар-Кель, где есть юрточные лагеря, виды на "семитысячник" доступны без восхождений. На северной стороне Алайской долины можно отправиться в пятидневный поход длиной в 100 км через два перевала, с которых также открываются непревзойденные виды на пик Ленина.

© Фото: nurdjen

Талас

Зачем ехать: лучшее место для осмотра исторических памятников

Расположенный на северо-западе Кыргызстана город Талас был местом одного из важнейших сражений в истории. Войска Аббасидского халифата разгромили армию китайской империи Тан на реке Талас в 751 году, положив начало распространению ислама среди тюркских народов Средней Азии. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить мемориальный комплекс Манас Ордо, построенный в XIV веке в честь Манаса - национального героя киргизского эпоса. В селе Шекер Таласской области, где родился писатель Чингиз Айтматов, есть небольшой музей, рассказывающий об огромном влияния писателя на кыргызскую литературу.