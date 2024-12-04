Когда ехать в Киргизию: горы, маки и Иссык-Куль

Интерес туристов к Киргизии продолжает расти. Летом там пользуются популярностью походы по горным перевалам, езда верхом к альпийским озерам и проживание в юртах на высокогорных пастбищах. Расскажем, чем заняться в Киргизии в другие сезоны, когда лучше ехать, а также какой сезон для каких туристических занятий подходит больше всего.

Лучшее время для поездки в Киргизию - с мая по сентябрь, когда становятся доступными высокогорные регионы. Апрель и октябрь также хороши для поездки, хотя в апреле может выпадать значительное количество осадков. При этом умеренная температура межсезонья подходит для городских туров и активного отдыха. Однако зимы в этой центральноазиатской стране могут быть довольно суровыми, а в горах бывает холодно даже в теплые месяцы.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда сезон в Киргизии?

Киргизия летом

Лето - это самое популярное время для посещения страны. В июле и августе можно исследовать горы Кыргызстана пешком или верхом, останавливаясь на ночлег в юртах. В эти месяцы проводятся ежегодные традиционные фестивали. Для пеших походов в горах также подходят последние две недели июня и первая половина сентября.

Киргизия весной и осенью

С марта по апрель и с октября по ноябрь - хорошее время для посещения страны, если не планировать походы в высокогорные регионы. Пейзажи в это время впечатляют - цветущие луга на фоне заснеженных гор весной и ландшафт в желтых, красных и коричневых оттенках осенью. Особенно красив май, когда на полях зацветают маки. Температура еще прохладная, а в марте и ноябре даже холодная, но для осмотра многих достопримечательностей подходит. Однако основные горные дороги для пеших походов в эти месяцы недоступны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Киргизия зимой

В Кыргызстане зима холодная с минусовыми температурами и большим количеством снега. Хотя заснеженные горные пейзажи представляют собой волшебное зрелище, погодные условия могут быть плохими. Из-за этого могут быть внезапные отключения отопления или электричества, а дороги могут быть заблокированы лавинами или сильным снегопадом. Зимой в Киргизии наступает горнолыжный сезон, кататься на лыжах и сноуборде здесь можно с декабря по март.

Чем и когда можно заняться в Киргизии?

Походы: в большинство походов можно ходить с середины июня по сентябрь, но главные месяцы это июль и август, так как можно добраться до точек выше 3000 метров над высотой моря;

Верховая езда: круглый год;

Велоспорт: лучше всего с июня по сентябрь;

Лыжи и сноуборд: с декабря по март;

Рафтинг: лучше всего с августа по октябрь, так как в это время реки наиболее полноводны;

Каякинг: с весны по осень.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать отдыхать в Киргизию?

Месяцы с мая по сентябрь - это лучшее время для посещения Кыргызстана. Погодные условия идеально подходят для пеших прогулок и осмотра достопримечательностей, горные перевалы в мае уже начинают открываться.

Межсезонье - природа и фестивали

В октябре и ноябре в Кыргызстан приезжают ради осенних пейзажей, меняющих цвет с зеленого на золотистый и красно-оранжевый. Но осенью нужно быть готовым к непредсказуемым погодным условиям. Именно весной и осенью цены на проживание снижаются, а популярные глэмпинги часто предлагают скидки, чтобы привлечь посетителей.

Весной проводится много культурных мероприятий, наиболее известным из которых является Новруз - традиционный праздник начала нового года, уходящий корнями в зороастризм, который отмечают в день весеннего равноденствия 21 марта. В конце апреля в Бишкеке обычно проходит джазовый фестиваль, в 2025 году он состоится 25-26 апреля. В мае туристы съезжаются в Кыргызстан, чтобы увидеть красные маковые поля.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Июнь-сентябрь - время для активного отдыха

Поскольку все туристы едут в Кыргызстан ради гор, многие выбирают лето, когда их можно увидеть ближе. В то время как в Бишкеке и Оше в середине лета очень жарко, самое время отправиться на один из пляжей озера Иссык-Куль или в горы Тянь-Шаня. Самые невероятные пейзажи в Кыргызстане открываются на перевалах высотой в 3-4 тысячи метров над уровнем моря. Летом также очень популярны конные походы, позволяющие туристам преодолевать значительно большие расстояния за день.

Автомобильные маршруты летом включают озеро Сон-Кель, Алтын-Арашан и верховья долины Каракол. В конце лета (31 августа) в стране отмечают День независимости Кыргызстана. В Бишкеке обычно проходят парады и концерты на центральной площади Ала-Тоо. В августе также проходит Кубок президента по кок-бору (национальный конный вид спорта) на ипподроме в прибрежном городе Чолпон-Ата.

Декабрь-январь - зимние виды спорта

Отдых в Кыргызстане зимой может быть весьма недорогим, за исключением периода новогодних праздников. Горнолыжная база Каракол известна как лучшая в стране, кроме нее есть горнолыжные комплексы Чункурчак и ЗИЛ, расположенные недалеко от Бишкека, а также Тоо-Ашуу. Новый центр экотуризма Жыргалан популярен у фрирайдеров. Еще один фрирайд-спот расположен на юге страны в Арсланбобе. Кроме классического катания по склонам, на курортах доступны такие активности как бег на лыжах, ходьба на снегоступах и катание на коньках. Останавливаться можно в горнолыжных юрточных лагерях, но зимой их количество ограничено, многие предлагают ски-туры на 5-7 дней, которые часто бронируются за много месяцев.

Когда Рамадан в Кыргызстане в 2025 году?

В этом году в Кыргызстане месяц Рамадан начнется в пятницу вечером 28 февраля и закончится 30 марта праздником разговения Ид аль-Фитр или Ураза-Байрам, который продлится до 31 марта. При этом держать уразу в Кыргызстане будут с 1 марта.