Отдых в горах Киргизии: 5 лучших вариантов маршрутов

В горах Кыргызстана есть множество интересных мест для посещения, включая живописные долины, водопады и высокогорные озера. Расскажем о 5 самых красивых вариантах походов в горах.

Треккинг в Кыргызстане остается основным способом получить доступ к самым невероятным горным пейзажам во всей Центральной Азии. Заснеженные вершины Тянь-Шаня уходят в небо, оправдывая название "небесные горы". А питаемые ледниками реки спускаются в пышные зеленые долины, протекая мимо юрточных лагерей и бирюзовых горных озер.

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Сколько процентов территории Киргизии занимают горы?

Одна из главных особенностей Кыргызстана - это горы. Они занимают большую часть территории страны и создают неповторимую атмосферу. Так сколько же процентов территории Кыргызстана занимают горы? Ответ на этот вопрос может показаться неожиданным: более 90% территории Киргизии занимают горные массивы. Эта страна находится на третьем месте среди стран с самой большой площадью гор после Бутана и Таджикистана. Однако все самые высокие горы находятся в Непале, Китае, Индии и Пакистане. Самая высокая гора в Кыргызстане - это семитысячник Пик Победы, расположенный на хребте Какшаал-Тоо в горной системе Тянь-Шаня.

Смотровая площадка Шатылы

Что: лучший вариант короткой прогулки

лучший вариант короткой прогулки Продолжительность: 1 час (3,2 км)

1 час (3,2 км) Сложность : легко, подъем на примерно 170 метров

: легко, подъем на примерно 170 метров Откуда: из Боконбаево до тропы к Шатылы нужно доехать на машине или такси

В урочище Боз-Салкын есть очень красивая смотровая площадка, куда можно добраться из Боконбаево. Разнообразить отдых на Иссык-Куле можно походом к Шатылы, тем более, что оттуда открывается замечательный вид на озеро и окрестные горы. Но к этой смотровой не ходит общественный транспорт, поэтому чтобы не идти пешком 15 км, большинство туристов вызывают такси до начала тропы, которая находится в 12 км от города. Особенно красиво здесь на рассвете, когда лучи восходящего солнца освещают холмы, тянущиеся от берега Иссык-Куля к заснеженным вершинам хребта Терскей Алатау.

Урочище Бойрок

Что: лучший вариант похода осенью

лучший вариант похода осенью Продолжительность : 6 км (2-3 часа)

: 6 км (2-3 часа) Сложность: легко, подъем на 478 метров

легко, подъем на 478 метров Откуда: из Бишкека до Кашка-Су на общественном транспорте, дальше пешком

В красивую березовую рощу, расположенную недалеко от Бишкека в урочище Бойрок, особенно хорошо приезжать в конце октября, когда всю долину заполняет листва золотых оттенков. Путь к роще проходит по склону холма, откуда открывается вид на национальный парк Ала-Арча. Этот короткий вариант похода популярен у местных жителей в выходные дни.

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Сары-Челек

Что: лучший вариант однодневного закольцованного похода

лучший вариант однодневного закольцованного похода Продолжительность: 10 км (3 часа)

10 км (3 часа) Сложность : легко, подъем на 440 метров

: легко, подъем на 440 метров Откуда: тропа начинается в заповеднике Сары-Челек, расположенном примерно в 15 км от села Аркыт, куда можно доехать на маршрутке из города Ош

Сары-Челекский биосферный заповедник все посещают ради большого озера Сары-Челек, но в заповеднике находится целых семь горных озер, спрятанных между холмами. Кольцевой маршрут по заповеднику охватывает шесть из семи озер. В отличие от большинства треккинговых маршрутов в Кыргызстане, здесь высота будет ниже 2 тысяч метров над уровнем моря, поэтому в этой местности теплее в межсезонье и сезон, подходящий для походов, гораздо более продолжительный.

Водопад Шар

Что: лучший вариант похода к водопаду

лучший вариант похода к водопаду Продолжительность: 17 км (6-8 часов)

17 км (6-8 часов) Сложность : умеренная, подъем на 822 метра

: умеренная, подъем на 822 метра Откуда: тропа начинается от юрточного лагеря в 6 км за селом Баш-Кайынды, расположенном в 60 км от города Нарын

Самый высокий каскадный водопад Кыргызстана Шар достигает более 300 метров. Шаркыратма - это по-кыргызски "водопад". Он расположен в Нарынской области в ущелье Баш-Каинды. Хотя этот водопад находится недалеко от дороги к популярному озеру Кель-Суу, туристы пока посещают его не так часто из-за продолжительной дороги. Путь к водопаду Шар проходит по лесистому склону, потоки воды изредка видны за деревьями, а на последних 1,5 км водопад открывается во всей красе.

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Озеро Ала-Кель

Что : лучший вариант многодневного похода к озеру

: лучший вариант многодневного похода к озеру Продолжительность: 46 км (2-3 дня с ночевкой в кемпингах)

46 км (2-3 дня с ночевкой в кемпингах) Сложность : умеренная, подъем на 2090 метров

: умеренная, подъем на 2090 метров Откуда: тропа к Ала-Кель начинается у ворот в Каракольский национальный парк, хотя если идти от второго моста через реку Каракол, это сэкономит около 7 км пути пешком

Озеро Ала-Кель - этой самый популярный вариант многодневного похода в Кыргызстане благодаря сочетанию самых красивых горных панорам и ярко-бирюзовых вод озера. Тропа плавно поднимается к озеру через пастбища вдоль реки Каракол, прежде чем круто повернуть в горы через еловый лес. От западного края озера тропа поднимается еще на 370 м до перевала Ала-Кель высотой 3900 м. Горные хребты здесь достигают 5 тысяч метров и выше, особенно выделяется ледник Такыр-Тор. Обратный путь маршрута проходит через долину Келдике к горячим источникам Алтын-Арашан и далее к селу Ак-Суу, расположенному недалеко от Каракола.

Когда идти в поход в Кыргызстане?

Поход в горы Кыргызстана лучше всего планировать на июль-сентябрь, когда горные перевалы точно открыты, а погода в горах обычно приятная. На более низких высотах в походы можно ходить с середины мая до середины октября, но на случай возможного снега стоит тщательно отслеживать прогноз погоды. Брать походное снаряжение напрокат при необходимости лучше в Бишкеке, Караколе, Оше и Нарыне.