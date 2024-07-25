Национальный парк Ала-Арча: лучший вариант однодневной поездки из Бишкека

Святослава Прокофьева

Потрясающие горные пейзажи национального парка Ала-Арча называют Альпами Центральной Азии. Из-за близости к столице Кыргызстана этот национальный парк остается одним из наиболее популярных мест для отдыха в горах. Расскажем, где находится Ала-Арча, почему туда стоит поехать, как туда добраться, что там посмотреть и какой маршрут выбрать.

Почему стоит посетить национальный парк Ала-Арча?

Ала-Арчу туристы ценят за суровую природную красоту с заснеженными вершинами и чистый воздух. Сюда любят приезжать местные жители по выходным, чтобы устроить семейный пикник. В нацпарке есть множество треккинговых маршрутов, подходящих для любого уровня физической подготовки. На территории парка есть нескольких ледников и речных ущелий, заросших деревьями и кустарниками. Очень много здесь можжевеловых деревьев, не случайно название парка переводится как название Ала-Арча переводится как пестрый можжевельник. Фауна здесь также разнообразна: горные козлы, архары, снежные барсы, туркестанские рыси, куницы, грифы, беркуты, улары и многие другие.

Где находится Ала-Арча?

Ала-Арча лежит на склонах Киргизского хребта Алатау - одного из горных хребтов внутреннего Тянь-Шаня. Вход в национальный парк расположен всего в 30 км от Бишкека. Высота, на которой лежит парк, колеблется от примерно 1500 метров у входа до максимальной отметки в 4895 метров на пике Семенова-Тян-Шанского - самой высокой вершине Киргизского Алатау.

Когда ехать в парк Ала-Арча?

С целью продолжительных походов в Ала-Арча лучше всего приезжать с июня по сентябрь. В горах намного прохладнее, чем в Бишкеке, поэтому для ночевки на природе даже летом важно взять с собой теплую одежду.

Весна и осень - это также прекрасное время, особенно если выбирать более легкие маршруты. К тому же, осенью дополнительную красоту создают яркие краски листвы, а весной - дикие цветы.

Зимой здесь много снега и холодно, поэтому в поход отправляться не стоит, но снежные пейзажи здесь очень красивы. Если выбрать ясный день без вьюги, небольшая прогулка по парку покажется лучшим вариантом провести день.

Как добраться в Ала-Арча самостоятельно?

Нацпарк можно посетить как с групповой или индивидуальной экскурсией, так и самостоятельно. Кроме того, в Кыргызстане есть несколько треккинговых групп, к которым можно присоединиться.

На маршрутке № 265 можно доехать из центра Бишкека до села Кашка-Суу, ехать примерно час. Но от остановки Кашка-Суу до ворот в парк идти еще около часа (4,8 км), поэтому придется либо ловить попутку, либо приходить к отправлению именно тех маршруток, которые доезжают прямо до ворот парка (чаще всего в 7:45-8:00 и 10:50 утра). В Бишкек маршрутки от ворот парка отправляются в 12:00, 15:00 и 17:00-17:30. На собственном транспорте или такси (например, Яндекс Go) уже прямо до кассы можно добраться менее чем за час.

От ворот до начала тропы около альпийского лагеря - еще целых 12 км, поэтому тем, кто приехал на маршрутке, остается либо ловить попутку, либо заплатить местным водителям примерно 500 сомов (563 рубля). Те, кто уже приехал на такси до входа в парк, просто могут заплатить за проезд транспортного средства и такси довезет до тропы.

Сколько стоит вход в Ала-Арча?

Для тех, кто заходит в нацпарк пешком, вход стоит всего 80 сомов (90 рублей). На легковой машине или минивэне въезд стоит 700 сомов(788 рублей), на мотоцикле - 200 сомов (225 рублей), на микроавтобусе - 1200 сомов (1250 рублей).

Что посмотреть в парке Ала-Арча?

Хотя в парке очень много маршрутов для пеших походов, три из них особенно популярны: около реки, к водопаду и ледни. Все они начинаются от альплагеря. Тропа слева ведет к водопаду Ак-Сай (5 часов туда-обратно), а затем к леднику Ак-Сай (9 часов) и далее к хижине Рацека, где альпинисты останавливаются перед восхождением на гору Учитель (4500 м). Справа есть тропа вдоль реки Ала-Арча (1-2 часа), которая приведет к прекрасным видам. Если просто хочется устроить пикник в горах и времени не так много, стоит выбрать эту тропу.

Какой маршрут выбрать для похода в национальном парке Ала-Арча?

Река Ала-Арча. Тропа вдоль реки Ала-Арча - это самый короткий и простой поход без перепадов высоты в этом национальном парке. Тропа тянется всего 2 км (около часа в одну сторону), но можно пройти еще 8 км, чтобы добраться до заброшенной горнолыжной базы с видом на ледники Манас и Токтогул.

Аксакайский водопад. Поход к водопаду Ак-Сай более сложен: тропа идет по хребту над долиной реки на протяжении примерно 5 км. До водопада идти в одну сторону около 2-3 часов, то есть в целом 5-6 часов, есть крутые подъемы (в целом на 700 метров). По пути к водопаду тропа проходит через скалу “Разбитое сердце” (до него от начала тропы всего 1,5 км). Дальше путь проходит через плато Тепши, до которого от скалы всего 300 метров. После него до водопада, высота которого составляет 40 метров, остается идти километр, но набор высоты почти постоянный.

Ледник Ак-Сай. После водопада Ак-Сай тропа идет дальше к хижине Рацека и леднику Ак-Сай. В качестве однодневной поездки это возможно, но чаще всего туристы остаются на ночь в хижине Рацека - альпийский лагерь, названный в честь советского альпиниста. От водопада Ак-Сай до хижины Рацека подъем осуществляется с высоты 2800 метров до 3400 метров.

Озеро Адыгене. Тропа в долину Адыгене с высокогорным озером находится примерно в 300 метрах от альплагеря. Сюда ходит меньше туристов, поскольку этот маршрут протяженность 8 км в одну сторону сложнее, чем тропы вдоль реки и к водопаду.