Как провести идеальную неделю около озера Иссык-Куль?

В последние годы популярность Киргизии у туристов возросла. В Кыргызстане можно увидеть некоторые из самых красивых озер мира, но особенно туристам полюбился Иссык-Куль. Расскажем, почему стоит посетить Иссык-Куль, что посмотреть за неделю в окрестностях озера, чем там заняться и как добраться.

Почему стоит посетить Иссык-Куль?

Иссык-Куль седьмое по глубине озеро в мире, второе по величине высокогорное озеро в мире, второе по величине соленое озеро после Каспия. Иссык-Куль простирается с запада на восток, а его северные и южные берега довольно отличаются. В то время как на северной стороне много курортов, домов отдыха и другой инфраструктуры, южная сторона Иссык-Куля более дикая и интересная для изучения. На этом берегу можно посетить множество интересных мест от марсианских каньонов и водопадов до орлиной охоты и юрточных лагерей, а окружающих эти места горах можно сходить в однодневные походы.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в окрестностях озера Иссык-Куль?

Орлиная охота Салбурун

В Киргизии, как и Казахстане, есть древняя традиция соколиной охоты. Кочевники, бродившие по засушливым степям, начали приручать этих хищных птиц тысячи лет назад. Эта традиция до сих пор передается от отца к сыну, но поскольку это перестало быть необходимым для выживания, таких охотников осталось мало. В настоящее время на южном берегу озера Иссык-Куль есть федерация "Салбурун", которая делает все возможное, чтобы сохранить традицию, в том числе проводит состязания. При этом охота с орлами входит в число дисциплин Всемирных игр кочевников.

Мастер-класс по сборке юрт

Юрты - это важнейший символ кыргызской культуры. В настоящее время их строят таким же образом, как и тысячи лет назад. На южном берегу озера в селе Кызыл-Туу можно посетить мастерскую, чтобы увидеть, как строят юрты и даже собрать одну самостоятельно. В этом селе находится одна из главных мануфактур по производству юрт в Кыргызстане. В Кызыл-Туу проживают десятки мастеров юрточного дела.

Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров

Искусство изготовления войлочных ковров также всегда играло важную роль в жизни кыргызов: секреты этого ремесла передавались из поколения в поколение. Войлок, сделанный из овечьей шерсти, использовался для покрытия и украшения юрт, но этот материал также использовался для изготовления ковров, сумок, игрушек и одежды. Сделать свой собственный войлочный ковер можно сделать на мастер-классе в Боконбаево - еще одном селе на южном берегу Иссык-Куля.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Каньон "Сказка"

Прогулка по каньону "Сказка" переносит туристов на Марс без космического корабля. Каньон расположен на южной стороне Иссык-Куля, между селами Тосор и Каджи-Сай. Это место так названо из-за причудливых скальных образований, которые напоминают фантастических существ и замки. Примечательна не только форма скал в этом каньоне, но и разнообразие оттенков, включая охристый, розовый, оранжевый и желтый. Особенно красиво каньон выглядит на закате или перед восходом солнца.

Водопады ущелья Барскоон

Южный берег Иссык-Куля скрывает в себе один из самых красивых водопадов Кыргызстане "Слезы барса". В ущелье Барскоон есть несколько водопадов, но этот самый впечатляющий. Если подниматься в гору, о сначала встречается "Чаша Манаса", дальше "Слезы барса" и "Борода аксакала". Есть еще водопад "Брызги Шампанского".

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть на Иссык-Куле за 7 дней?

День 1. Путешествие по окрестностям Иссык-Куля удобно начинать в Боконбаево. До этого села легко добраться из Бишкека и Каракола, к тому же Боконбаево удобно использовать в качестве базы для исследования региона, поскольку между селами ходят маршрутки. В первый день с утра можно посмотреть, как охотятся к орлами, а остаток дня провести в походе к смотровой площадке Шатылы в урочище Боз Салкын (в 10 км от села) или купаться в озере. Днем я предлагаю отправиться в поход на смотровую площадку под названием Шатылы. Боконбаево - это не очень большое село, но там много удобных гостевых домов, поэтому в первую ночь стоит остановиться там.

Путешествие по окрестностям Иссык-Куля удобно начинать в Боконбаево. До этого села легко добраться из Бишкека и Каракола, к тому же Боконбаево удобно использовать в качестве базы для исследования региона, поскольку между селами ходят маршрутки. В первый день с утра можно посмотреть, как охотятся к орлами, а остаток дня провести в походе к смотровой площадке Шатылы в урочище Боз Салкын (в 10 км от села) или купаться в озере. Днем я предлагаю отправиться в поход на смотровую площадку под названием Шатылы. Боконбаево - это не очень большое село, но там много удобных гостевых домов, поэтому в первую ночь стоит остановиться там. День 2. Во второй день можно принять участие в интересных этнокультурных мероприятиях: мастер-классе по изготовлению войлочных ковров в Боконбаево и по строительству юрт в Кызыл-Туу. В Боконбаево можно изучить две самые популярные кыргызские техники ковроткачества - ала-кийиз и шырдак. Кочевники традиционно используют натуральные материалы для строительства юрт - войлок, дерево для каркаса и красный краситель. Узнать подробнее про этот процесс можно в Кызыл-Туу, небольшом селе к западу от Боконбаево. Во второй день можно остаться в Боконбаево или остановиться в одном из юрточных лагерей (например, Feel Nomad и Bel Tam). До них от Боконбаево ехать около 20 минут на такси.

Во второй день можно принять участие в интересных этнокультурных мероприятиях: мастер-классе по изготовлению войлочных ковров в Боконбаево и по строительству юрт в Кызыл-Туу. В Боконбаево можно изучить две самые популярные кыргызские техники ковроткачества - ала-кийиз и шырдак. Кочевники традиционно используют натуральные материалы для строительства юрт - войлок, дерево для каркаса и красный краситель. Узнать подробнее про этот процесс можно в Кызыл-Туу, небольшом селе к западу от Боконбаево. Во второй день можно остаться в Боконбаево или остановиться в одном из юрточных лагерей (например, Feel Nomad и Bel Tam). До них от Боконбаево ехать около 20 минут на такси. День 3. Третий день путешествия стоит посвятить осмотру достопримечательностей и отдыху. Из Боконбаево до каньона "Сказка" можно доехать на такси или маршрутке. В "Сказке" можно провести пару часов, а дальше сесть на маршрутку, которая идет в Каджи-Сай - курортный поселок на южном берегу примерно на полпути между Боконбаево и Караколом. Он не такой дорогой, как курорты на северном берегу озера. Обычно сюда приезжают отдыхать на пляже туристы из Киргизии. В Каджи-Сае есть гостевые дома и отели, которые летом довольно быстро заполняются.

Третий день путешествия стоит посвятить осмотру достопримечательностей и отдыху. Из Боконбаево до каньона "Сказка" можно доехать на такси или маршрутке. В "Сказке" можно провести пару часов, а дальше сесть на маршрутку, которая идет в Каджи-Сай - курортный поселок на южном берегу примерно на полпути между Боконбаево и Караколом. Он не такой дорогой, как курорты на северном берегу озера. Обычно сюда приезжают отдыхать на пляже туристы из Киргизии. В Каджи-Сае есть гостевые дома и отели, которые летом довольно быстро заполняются. День 4. Около Иссык-Куля стоит обязательно посетить водопады ущелья Барскоон и несколько красивых скальных образований. До нижних водопадов легко добраться, но есть более высокие. А у реки есть памятник Гагарину. Обычно летом около водопадов местные жители предлагают конные прогулки. Нельзя пропустить и ущелье Джеты-Огуз или "Семь быков", получившем свое название из-за семи рыжих скал, которые напоминают быков, несущихся через долину. Добраться из Каджи-Сая можно на маршрутке, идущей в направлении Каракола. На ночевку стоит отправиться уже в Каракол, где с размещением проблем обычно не возникает.

Около Иссык-Куля стоит обязательно посетить водопады ущелья Барскоон и несколько красивых скальных образований. До нижних водопадов легко добраться, но есть более высокие. А у реки есть памятник Гагарину. Обычно летом около водопадов местные жители предлагают конные прогулки. Нельзя пропустить и ущелье Джеты-Огуз или "Семь быков", получившем свое название из-за семи рыжих скал, которые напоминают быков, несущихся через долину. Добраться из Каджи-Сая можно на маршрутке, идущей в направлении Каракола. На ночевку стоит отправиться уже в Каракол, где с размещением проблем обычно не возникает. День 5. Каракол - это главный город в Иссык-Кульской области и четвертый по величине город в Кыргызстане. Именно отсюда отправляются к самому красивому горному озеру страны Ала-Куль и горячим источникам. Но есть достопримечательности и в самом городе: построенная без единого гвоздя Дунганская мечеть, Свято-Троицкая церковь, исторический музей и купеческий квартал. Все это удобно осматривать во время бесплатной пешеходной экскурсии по городу. А в 15 минутах езды от Каракола есть дунганская деревня Ырдык, где можно принять участие в кулинарном мастер-классе, посетить дунганский музей и мечеть. Кроме того, стоит встретить закат во время двухчасового круиза по Иссык-Кулю.

Каракол - это главный город в Иссык-Кульской области и четвертый по величине город в Кыргызстане. Именно отсюда отправляются к самому красивому горному озеру страны Ала-Куль и горячим источникам. Но есть достопримечательности и в самом городе: построенная без единого гвоздя Дунганская мечеть, Свято-Троицкая церковь, исторический музей и купеческий квартал. Все это удобно осматривать во время бесплатной пешеходной экскурсии по городу. А в 15 минутах езды от Каракола есть дунганская деревня Ырдык, где можно принять участие в кулинарном мастер-классе, посетить дунганский музей и мечеть. Кроме того, стоит встретить закат во время двухчасового круиза по Иссык-Кулю. День 6 . В этот день можно уместить посещение долины Алтын-Арашан с природными горячими источниками и ночевку в юрточном лагере. Это место славится красивой природой и горячими источниками. Чтобы добраться до долины из Каракола, сначала нужно доехать до села Ак-Суу на маршрутке или такси. Из Ак-Суу можно отправиться в долину пешком (5 часов) или организовать поездку на джипе или конный тур. У горячих источников есть гостевые дома. В долине есть также небольшой юрточный лагерь.

. В этот день можно уместить посещение долины Алтын-Арашан с природными горячими источниками и ночевку в юрточном лагере. Это место славится красивой природой и горячими источниками. Чтобы добраться до долины из Каракола, сначала нужно доехать до села Ак-Суу на маршрутке или такси. Из Ак-Суу можно отправиться в долину пешком (5 часов) или организовать поездку на джипе или конный тур. У горячих источников есть гостевые дома. В долине есть также небольшой юрточный лагерь. День 7. Из долины Алтын-Арашан нужно добраться обратно в Каракол через Ак-Суу. Таким образом, путешествовать по Кыргызстану можно и на общественном транспорте, но чтобы облегчить себе задачу, во все эти места можно съездить с экскурсиями.