Отдых в Киргизии: что посмотреть в окрестностях Каракола

Каракол - это небольшой город на востоке Киргизии недалеко от границы с Китаем - удобно расположен не только для отдыха на курортах Иссык-Куля, но и для изучения гор Тянь-Шаня. Расскажем, куда можно поехать из Каракола и чем заняться в его окрестностях.

Каракол пользуется популярностью у туристов, планирующих отправиться в поход в расположенные неподалеку горные ущелья, озера и долины. В самом городе тоже есть несколько интересных мест.

Смотровая площадка Жолголот

Самый простой и ближайший поход около Каракола ведет к смотровой площадке. От Жолголота (Джол-Колота), пригорода Каракола, поход до смотровой площадки в горах займет от часа до двух. До Жолголота на маршрутке №105 ехать от центра несколько остановок. Отсюда можно увидеть пик Пржевальского и горнолыжную базу Каракол. Если погода ясная, вдалеке можно даже увидеть озеро Иссык-Куль. От смотровой площадки можно продолжить путь в сторону дендрария Ак-Суу.

Каракольское ущелье и горнолыжная база

Сколько ехать от Каракола: 12 км - полчаса на такси, либо на маршрутке и пешком

Неподалеку от города начинается ущелье Каракол, которое примыкает к хребту Терскей Ала-Тоо и тянется на почти 40 км. Недалеко от ущелья расположена горнолыжная база Каракол, где на канатной дороге можно покататься даже летом. Но для запуска канатки нужно собрать группу из 20 человек, тогда за подъем и спуск на высоту 3040 метров над уровнем моря с человека получится по 500 сомов.

Музей Пржевальского

Сколько ехать от Каракола: 14 км - 20 минут на маршрутке или такси

Николай Пржевальский был одним из крупнейших российских исследователей. На протяжении XIX века он совершил несколько длительных экспедиций по Средней Азии, ездил в Китай и Монголию. Во время пятой экспедиции смерть настигла Пржевальского в Караколе. В его честь город переименовали в Пржевальск, но в 1992 году Каракол окончательно вернул историческое название. Однако место на берегу Иссык-Куля, где похоронен исследователь, все еще называется поселок Пристань-Пржевальск. Там располагается музейно-мемориальный комплекс, посвященный Пржевальскому. В музее посетители могут ознакомиться с коллекцией вещей Пржевальского, включая карты маршрутов по Центральной Азии, дневники и рисунки из путешествий. На территории большого парка также располагается могила и музей кыргызского ученого Кусеина Карасаева. Комплекс открыт ежедневно с 9:00 до 17:00. Билет для иностранных туристов стоит 100 сомов, но для местных жителей и туристов из стран ЕАЭС, включая Россию - 60 сомов. В этом же поселке можно отправиться на прогулку на каяках по заливу Пржевальского.

Горячие источники Ак-Суу

Сколько ехать от Каракола: 16 км - полчаса на маршрутке

Недалеко от Каракола есть несколько горячих природных источников. Ближайший из них - Ак-Суу Кенч, расположенный недалеко от одноименного села. В село Ак-Суу можно доехать из центра Каракола на маршрутке №350 или такси. Час купания в термальных бассейнах разной температуры стоит 300 сомов (но в воде находиться больше 25 минут не стоит), депозит за ключ - 100 сомов. Есть раздевалка и душ, с собой стоит взять свое полотенце. До купания в горячей воде можно сходить в небольшой хайк по тропам с несложными подъемами, либо в полноценный дневной поход в дендропарк Ак-Суу. Поход протяженностью около 13 км занимает около 5 часов.

Ущелье Джети-Огуз

Сколько ехать от Каракола: 30 км - 45 минут на такси

Джети-Огуз - это очень популярная однодневная поездка из Каракола. В ущелье есть советский санаторий, который до сих пор функционирует. Здесь можно переночевать как в привычных домиках, так и в юртах. Главная достопримечательность ущелья, название которого переводится "Семь быков", - это семь красно-бурых скал, самая красивая из которых называется "Разбитое сердце". Каждая из скал имеет свою легенду. Основная тропа ведет также к водопаду "Девичьи слезы". На маршрутке можно доехать чаще всего до села Джети-Огуз, но курорт находится еще в 15 км.

Ущелье Алтын-Арашан

Сколько ехать от Каракола: 30 км - почти час на такси

Ущелье Алтын-Арашан скрывает в себе альпийские луга, заснеженные вершины и горные склоны, покрытые ельником. Здесь также можно погреться в горячих источниках. На маршрутке № 350 можно доехать до Ак-Суу, а от поселка преодолеть 15 км в качестве похода, либо доехать на такси.

Долина Жыргалан

Сколько ехать от Каракола: 60 км - 1,5-2 часа на маршрутке или такси

Долина Жыргалан - это новое туристическое место для пеших прогулок, верховой езды и других видов активного отдыха. Этот шахтерский город был когда-то заброшен, но теперь здесь развивают туризм. В долине проложены пешеходные маршруты, маршруты для верховой езды и катания на горных велосипедах. Из Каракола до поселка Жыргалан можно доехать на маршрутке №331.

Ущелье Барскоон

Сколько ехать от Каракола: 98 км - меньше 2 часов на маршрутке + такси

В долину Барскоон, расположенную на берегу Иссык-Куля, можно съездить на один день из Каракола или Боконбаево. Здесь после полета в космос Гагарин проходил реабилитацию, в честь этого здесь установлены два памятника. В живописной долине можно сходить в короткие походы к водопадам. Каскад водопада Барскоон составляет 24 метра, в долине также есть несколько водопадов поменьше. Из Каракола с южного автовокзала до села Барскоон можно доехать на маршрутке №310 и №315, которые идут до Боконбаево. Из села до долины придется добираться на такси.

Каньон Сказка

Сколько ехать от Каракола: 104 км - 2 часов на маршрутке

Каньон Сказка с марсианскими пейзажами - это одно из самых красивых мест вдоль дороги вдоль озера Иссык-Куль из Бишкека в Каракол. От южного автовокзала Каракола через каньон идут маршрутки №310 и №315, идущие до Боконбаево. Нужно попросить водителя высадить после указателя на каньон Сказка (после села Тосор). Оттуда до каньона идти около 3 км, примерно полчаса.

Озеро Ала-Куль

Озеро Ала-Куль - это один из самых популярных маршрутов для похода в окрестностях Каракола. Возможен как однодневный поход из Каракола, так и многодневный маршрут, включающий Алтын-Арашан протяженностью около 45 километров, который займет 3-4 дня. Жить можно в юрточных лагерях на маршруте. Перевал Ала-Куль находится на высоте 3900 метров над уровнем моря, поэтому сезон длится с июня по сентябрь. На маршрутке №101 можно до входа в национальный парк Ала-Куль. Оттуда можно подняться к озеру Ала-Куль и спуститься к Алтын-Арашану. Из Каракола можно доехать на машине до альпийского лагеря в долине Каракола, а оттуда предстоит 13-км поход к озеру. Также возможен однодневный поход от Алтын Арашана до перевала Ала-Куль и обратно.

Город-призрак Иныльчек

Заброшенный шахтерский городок Иныльчек находится в горах примерно в 140 км от Каракола. Поскольку это приграничная с Китаем зона, понадобится разрешение на посещение этой территории.