Вестник Кавказа

Новый горный курорт Жыргалан: походы и фрирайд у Иссык-Куля

Мария Уткина
Новый горный курорт Жыргалан: походы и фрирайд у Иссык-Куля
© Фото: jyrgalan.com
Жыргалан был выбран в качестве места развития нового горного курорта в Кыргызстане благодаря природной красоте заснеженных вершин Тянь-Шаня и пышных альпийских лугов. Расскажем, где находится Жыргалан, как туда добраться, когда лучше ехать и чем там заняться.

Жыргалан был заброшенным шахтерским поселком, но 8 лет назад его начали развивать в качестве нового горного курорта: здесь были проложены маршруты для хайкинга, треккинга, горных велосипедов и верховой езды, а также были построены гостевые дома.

© Фото: jyrgalan.com

Где находится Жыргалан?

Жыргалан расположен на востоке Кыргызстана в одноименной долине, такое же название у реки, впадающей в Иссык-Куль. На берегу этой реки, берущей начало в горах Терскей Алатау, и стоит Жыргалан на высоте около 2300 метров над уровнем моря. Поселок относится к Ак-Сууйскому району Иссык-Кульской области, он расположен в 60 км от Каракола (1,5 часа на машине) рядом с границей Казахстана.

Как добраться до Жыргалана?

  • Около Иссык-Куля есть отреставрированный в прошлом году санаторий “Жыргалан”, расположенный недалеко от села Тепке, а курорт долина Жыргалан, расположенный около одноименного поселка, находится дальше, на расстоянии 61 км. Поэтому иногда сориентироваться бывает сложно.
  • В Жыргалан из Каракола ходит маршрутка от остановки у Ак-Тилек (Большой Базар), дорога занимает около 2 часов. На машине из Каракола ехать менее 1,5 часов. Некоторые маршрутки следуют только до села Боз-Учук, важно сесть на правильную. Кроме того, можно попросить хозяев гостиницы заказать трансфер из Каракола в Жыргалан.
  • Еще Жыргалан входит в некоторые многодневные туры по окрестностям Иссык-Куля.
© Фото: jyrgalan.com

Когда ехать в Жыргалан?

Жыргалан считается всесезонным курортом. Для пеших прогулок и активного отдыха сюда приезжают с июня по сентябрь, а любители зимних видов спорта - с декабря по апрель. С ноября по март в этой местности лежит толстый слой снега, но снегопады возможны даже в мае. Большинство высокогорных пешеходных троп все еще закрыты в мае. Однако зимой туристов в Жыргалане ждет целый ряд занятий на свежем воздухе: катание на лыжах, сноуборде, снегоходах и ходьба на снегоступах. Особенно популярен Жыргалан у фрирайдеров.

© Фото: jyrgalan.com

Где остановиться в Жыргалане?

В Жыргалане построено уже более 20 гостиниц разной ценовой категории, включая маленькие отели, хостелы и юрты. Кафе или ресторанов в этом месте пока нет, есть здесь принято в гостевых домах. Для необходимых покупок есть маленькие магазинчики.

Чем заняться в Жыргалане?

Однодневные походы можно совершить самостоятельно, но даже для них можно забронировать сопровождение гида. В том числе многие маршруты подходят для верховой езды, доступны конные туры.

© Фото: jyrgalan.com

Поход к водопаду Кок-Бел

  • Продолжительность: 12 км (4-5 часов)

Это один из наиболее простых однодневных походов, его можно совершить самостоятельно, поскольку тропа через каньон хорошо обозначена, а подъем в гору довольно пологий. К тому же из-за небольшой высоты эта тропа доступна с мая по октябрь.

Поход к скале Тулпар-Таш

  • Продолжительность: 14 км (5-6 часов)

Огромный камень Тулпар-Таш важен для местных жителей, которые связывают его с киргизским эпосом "Манас", рассказывающем о богатыре Манасе. Эпос входит в книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире. На скале Тулпар-Таш сохранились несколько древних рисунков и следы, по легенде оставленные конем Манаса. От скалы Тулпар-Таш можно продолжить поход к юрточному лагерю или подняться к озеру Чункур-Тор.

Поход к озеру Турналуу-Кель

  • Продолжительность:14 км (7-8 часов в пути)

Кольцевая тропа к высокогорному озеру Турналуу-Кель, куда часто прилетают журавли, идет также из села Жыргалан. С высоты 2700 метров над уровнем моря открывается панорамный вид на Жыргалан, в ясный день на востоке можно увидеть Казахстан, а на западе - озеро Иссык-Куль. 

Поход в каньон Уруу-Тор

  • Продолжительность: 19 км (6-7 часов)

Тропа к каньону Разбойников или Уруу-Тор - еще один вариант похода с захватывающими горными пейзажами. Первая часть похода проходит вдоль реки к живописным пастбищам Эки-Чат (8 км, 2 часа). Летом здесь разбивают юрточный лагерь, где можно остановиться на ночь. Вернуться в Жыргалан оттуда можно через каньон Уруу-Тор.

В многодневные походы лучше идти с местным гидом, к тому же может понадобиться аренда снаряжения. Есть многодневные туры на горных велосипедах, багги-туры и конные туры. Среди самых популярных локаций - круговой маршрут Кескенкия, озера Боз-Учук, долина Айлампа с озером и ледником, а также бирюзовые озера Булак-Ашуу.

Кроме походов и зимних видов спорта на курорте есть культурные мероприятия: фольклорные шоу, мастер-классы по изготовлению ковров и национальных блюд, конные игры и лечение кумысом.

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