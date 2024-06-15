Что нужно сделать на отдыхе в Киргизии 2025: 12 лучших вариантов

В Киргизии можно окунуться в атмосферу Великого Шелкового пути, следуя по древним караванным путям верхом на лошадях через высокие горные перевалы Расскажем, чем заняться в Киргизии в 2025 году, чтобы познакомиться с культурой страны, начиная от посещения исторических и природных достопримечательностей и заканчивая блюдами традиционной кухни.

Стать ближе к звездам на Сон-Куле

Расположенное на вершине высокого плато озеро Сон-Куль представляет собой все то, чего ожидают туристы, впервые посетившие Киргизию. Озеро длиной 28 км, лежащее на пути миграционного перелета гусей, чаек и журавлей, окружает кольцо вершин Тянь-Шаня. На летних пастбищах между берегом озера и холмами пасутся лошади, овцы и коровы. С июня по сентябрь путешественники могут переночевать в юрте на берегу озера - это идеальное место для того, чтобы насладиться звездным небом. До Сон-Куля, расположенного на высоте чуть более 3 тысяч метров над уровнем моря, можно добраться на машине, на лошади или пешком. Чаще всего туристы сочетают пеший туризм или верховую езду с возвращением на автомобиле.

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Посетить худжру Бабура

Считается, что до того, как Бабур отправился в Индию, чтобы основать империю Великих Моголов, он проводил время в медитации на склонах горы Сулайман-Тоо. На расположенную около города Ош, который часто называют южной столицей Кыргызстана, ведет крутая лестница, по которой можно добраться до худжры Бабура, построенной в 1496 году. На горе также располагается музейный комплекс Сулейман. С вершины Сулайман-Тоо открываются видами на Алайский хребет.

Окунуться в озеро Иссык-Куль

В июле и августе туристы и местные жители массово съезжаются на озеро Иссык-Куль. К многочисленным курортам на берегах самого большого озера Кыргызстана можно добраться на общественном транспорте. Пляжные курорты на северной стороне пользуются большей популярностью (Чолпон-Ата и Бостери среди молодежи; Тамчы и Чон-Сары-Ой среди семей), в то время как в небольших отелях и юрточных лагерях на юге озера обычно свободнее.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Подняться на минареты Караханидов

Два минарета XI века, расположенные в противоположных концах Кыргызстана, представляют собой остатки величия государства Караханидов. На пике своего развития империя простиралась на территории Центральной Азии от Кашгара до Амударьи. Туристы могут подняться по узким крутым лестницам Узгенского минарета и башни Бурана, куда удобно добираться из Оша и Бишкека соответственно.

Увидеть караван-сарай Таш-Рабат

Каменные стены караван-сарая Таш-Рабат, построенного в XV веке на месте буддийского монастыря, больше не встречают караваны Великого Шелкового пути. Но спустя века Таш-Рабат продолжает стоять на страже долины глубоко в горах Нарынской области. Большинство посетителей останавливаются в юрточных лагерях неподалеку от караван-сарая, некоторые отправляются в пеший или конный поход к близлежащему перевалу.

© Фото: Thomas Depenbusch (Depi) from Cologne, Germany/Creative Commons Attribution 2.0

Полюбоваться на Сары-Челек

Вокруг группы из шести ледниковых озер в биосферном заповеднике Сары-Челек вьется грунтовая дорога, а наиболее живописная панорама открывается на последнем повороте. Но все их посещать не обязательно, самое крупное из них называется Сары-Челек и это второе по глубине озеро Киргизии. Расположенный на высоте почти 2 км над уровнем моря Сары-Челек окружен скалистыми утесами, это излюбленное место отдыха для местных жителей, но иностранные туристы здесь тоже бывают. Купаться здесь холодно даже в середине лета, но это останавливает не всех. Протяженность кругового маршрута вокруг озер от Сары-Челек составляет 11 км.

Подняться на перевал Ак-Суу

Перевал Ак-Суу, простирающийся от центра экотуризма и горного курорта Жыргалан до знаменитых красных скал Джеты-Огуз - это место с большим числом доступных пешеходных маршрутов. Здесь можно насладиться горными у озера Ала-Кель, окунуться в горячие источники в Алтын-Арашан и остановиться в одном из юрточных лагерей по пути.

Согреться в юрточном лагере зимой

Зимний туризм в Кыргызстане быстро развивается, в том числе благодаря своим горнолыжным курортам. Поэтому некоторые юрточные лагеря принимают гостей в любое время года. В Кыргызстане можно отправиться на снегоступах в долину Кок-Жайык, поехать верхом к Сон-Кулю или заняться фрирайдом в Жыргалане, Ак-Таше, Жалпак-Таше или Боз-Учуке. Зимние юрточные лагеря, особенно те, которые расположены около мест для фрирайда, часто бронируются чуть ли не за год вперед.

Заняться верховой ездой

В Кыргызстане много возможностей для верховой езды, ведь, как говорят кыргызы, "лошадь человеку - крылья". Будь то однодневная поездка через хребет от Кызарта до Сон-Куля или длительное конное путешествие по самым отдаленным уголкам страны, ничто не знакомит с местными традициями лучше, чем долгий день в седле. Короткие поездки можно организовать прямо на месте в туристических центрах Кочкор, Кызарт, Сары-Могол и Каракол, более длительные поездки стоит планировать заранее.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Пойти в поход в Баткенском районе

В горах Баткена, расположенных на юге Кыргызстана, лежит "Азиатская Патагония". Этот маршрут от села Озгоруш протяженностью 9 дней предназначен для тех, кто думает, что уже видел самые красивые пейзажи в Кыргызстане. Однако путешествие вблизи границы с Таджикистаном требует специального разрешения. Хотя его можно оформить самостоятельно, это довольно кропотливый процесс и обычно его доверяют туроператору.

Найти петроглифы в Саймалуу Таш

Более 90 тысяч петроглифов находятся в национальном парке Саймалуу-Таш, расположенном в Джалал-Абадской области. Наскальные рисунки вырезаны на более чем 10 тысячах камнях. Охота, войны и поклонение богам изображались на камнях на протяжении тысячелетий, начиная с 3-го тысячелетия до н. э. Крупнейшая коллекция наскальной живописи на территории Центральной Азии доступна для осмотра только шесть недель в году, обычно около августа, когда снег тает и становятся видны камни.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Поучаствовать в кулинарном мастер-классе

В Оше можно поучаствовать в мастер-класс по приготовлению плова - визитной карточке города. А в Караколе стоит попробовать приготовить ашлян-фу - национальное блюдо дунган, синоязычного мусульманского народа. Приготовленное из лапши ручной работы, крахмала, омлета и острого бульона, приготовленного из соуса, мяса и овощей.