Как посетить караван-сарай Таш-Рабат в Киргизии?

Скрытый в величественных горах Тянь-Шаня Таш-Рабат - одно из исторических сокровищ Киргизии благодаря его причастности к Великому Шелковому пути. Расскажем, что такое Таш-Рабат, где он находится и как до него добраться, где остановиться и чем заняться в окрестностях, сходить в поход, покататься на лошадях, провести ночь в одном из юрточных лагерей.

Что такое Таш-Рабат?

Таш-Рабат - это главная историческая достопримечательность этой части Киргизии. По всему Великому Шелковому пути строили караван-сараи, где купцы могли бы отдохнуть. Один из таких караван-сараев сохранился в Нарынской области. Он был возведен в XV веке на месте более раннего буддийского монастыря (X век).

Таш-Рабат по-киргизски значит "каменная крепость". Его интересная форма и удаленное расположение породили ряд легенд. Одна из них повествует о том, как хан решил испытать своих сыновей, чтобы понять, кто достоин унаследовать трон. Один сын занялся развитием торговли и образования, в то время как другой сын собирал войско и строил крепости. Новым ханом стал более миролюбивый сын, он построил Таш-Рабат для торговцев. После его смерти ханство перешло ко второму брату, который был ослеплен жадностью: сначала повышал плату за проход через свои земли, а потом начал грабить проходящие караваны. В результате войны с соседним ханством хан был убит, а караван-сарай заброшен.

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Где находится Таш-Рабат?

Таш-Рабат располагается на юге Кыргызстана, в Ат-Башинском районе Нарынской области. Этот древний караван-сарай был возведен в живописной долине на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря недалеко от речки с одноименным названием. Долина лежит недалеко от границы с Китаем, примерно в 2 часах езды от ближайшего города Нарын.

Как добраться до Таш-Рабата?

На собственном транспорте или с туром Таш-Рабат можно посетить в рамках однодневной поездки из Нарына, в том числе в сочетании с посещением нескольких достопримечательностей в окрестностях. Из Нарына до Таш-Рабата ехать около 2,5 часов в сторону перевала Торугарт - 114 км. Большая часть пути проходит по асфальтированной дороге, но последние 15 км придется ехать по гравию.

Из Бишкека до Нарына ехать примерно 5-6 часов на маршрутке (примерно 500 сомов). Но из Нарына до Таш-Рабата на общественном транспорте напрямую не добраться. Можно сесть на маршрутку из Нарына до села Ат-Баши, расположенного в 35 км к юго-западу от Нарына, и найти там такси до Таш-Рабата, либо взять такси прямо из Нарына (с попутчиками будет дешевле). Из Ат-Баши такси до Таш-Рабата будет стоить примерно 100 сомов, а из Нарына - около 3 тысяч сомов.

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Где остановиться в Таш-Рабате?

В Таш-Рабате можно остановиться на ночь в одном из юрточных лагерей. Кроме юрт там есть деревянные домики. В большинстве кемпингов в стоимость ночевки уже включен завтрак и ужин. Обычно за ночь это стоит 1500-2000 сомов за ночь с человека. В юрте обычно четыре односпальные кровати, несколько ковров на земле и печь. Этой печью заранее прогревают юрту, так как по ночам в горах холодно даже летом.

Что нужно знать о посещении Таш-Рабата?

Вход в караван-сарай стоит 150 сомов с человека;

В местности, где находится Таш-Рабат, не работает интернет;

Таш-Рабат лучше посещать с мая по октябрь;

Поскольку это горная местность, погодные условия здесь нестабильны;

В Таш-Рабате нет ресторанов и магазинов. Поесть можно только в одном из юрточных лагерей, оплата производится только наличными.

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Чем заняться в Таш-Рабате?

Караван-сарай и смотровая

Официальных часов работы караван-сарая нет, если вход закрыт, стоит обратиться в юрточный лагерь напротив, где живут смотрители памятника. Таш-Рабат не очень большой, понадобится около 20 минут, чтобы посетить все помещения караван-сарая. Всего в крепости 31 комната, но большинство из них совсем небольшие и темные. В одной из комнат есть зиндан - яма в земле, где содержались заключенные. Главный коридор ведет в куполообразный центральный зал. Можно также пройти на крышу караван-сарая. Около Таш-Рабата есть высокий холм, с которого можно полюбоваться панорамным видом на долину, юрточные лагеря и горные вершины. Подъем немного крутой, но короткий - всего 20 минут.

Поход к перевалу Панда

Расстояние: 12 км (в одну сторону)

Время похода: 7-8 часов

Высота: 4025 метров над уровнем моря

Сложность: средняя

Самый красивый маршрут в Таш-Рабате - это поход к перевалу Панда. С хребта, расположенного на высоте более 4 тысяч метров, открывается фантастический вид на озеро Чатыр-Куль. Преодолеть этот маршрут можно не только пешком, но и верхом на лошади. В юрточных лагерях можно нанять гида и лошадей для этого похода, примерно 2500 сомов за услуги гида и 1500 сомов за лошадь на целый день. Тропа к перевалу начинается у караван-сарая, нужно будет совершить два перехода через реку. Идти вверх по крутой тропе нужно примерно 45 минут, остальной маршрут проходит через долину. Возвращаться нужно тем же путем.

Поход к озеру Чатыр-Кол

Расстояние: 22 км (в одну сторону)

Время похода: 2 дня

Высота: 3500 метров над уровнем моря

Сложность: средняя

Чатыр-Кол - это третье по величине озеро Кыргызстана. Чатыр-Кол лежит на высоте, превышающей 3500 метров, между горными хребтами Торугарт и Атбаши. Чтобы добраться от Таш-Рабата до озера Чатыр-Кол, сначала нужно подняться на перевал Панда. Остановиться на ночь можно в одном из юрточных лагерей на берегу озера. Чтобы вернуться в Таш-Рабат, нужно идти тем же маршрутом через перевал Панда. Важно, что для посещения Чатыр-Кол понадобится специальное приграничное разрешение. Подать заявку на него нужно как минимум за две недели, отправив электронное письмо в туристический информационный центр в Нарыне. Разрешение стоит 2 тысячи сомов, понадобится скан паспорта.