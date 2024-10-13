Как посетить каньон Сказка и Тосор - курорт на берегу Иссык-Куля?

Тосор - курортное село на южном берегу Иссык-Куля с кемпингами и отелями в окружении гор. Недалеко от Тосора можно посетить самый красивый каньон Кыргызстана. Расскажем, где находится каньон Сказка, чем он интересен, как туда добраться, сколько стоит вход, а также где находится Тосор, зачем и когда туда лучше ехать.

© Фото: issykkul.biz/Отдых на Иссык-Куле в Киргизии

Киргизия - это не только горы и юрты, здесь также находится одно из глубочайших и крупнейших озер мира. Хотя температура воды в Иссык-Куле подходит для купания только в июле-августе, так как озеро все-таки горное, мало где можно поплавать с видами на заснеженные вершины гор Тянь-Шаня. Перед тем, как отправиться в поход в горы утром, в Тосоре можно переночевать как в обычном отеле, так и в юрте, а вечером встретить красивый закат на берегу озера.

© Фото: issykkul.biz/Отдых на Иссык-Куле в Киргизии

Где находится Тосор, как добраться?

Этот населенный пункт находится в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области Киргизии. Тосор удобно расположен около дороги, ведущей из Каракола в Боконбаево. Маршрутки здесь курсируют часто. От Тосора до Каракола ехать менее 2 часов (94 км), а до Боконбаево - 50 минут (40 км). Другие близлежащие достопримечательности включают Джети-Огуз (чуть более 1,5 часов, 92 км), ущелье Барскоон (45 минут, 32 км), каньон Сказка (10 минут, 8 км) и Каджи-Сай (30 минут, 27 км).

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда ехать в Тосор?

Если выбирать это место для пляжного отдыха, то ехать сюда стоит летом. При этом виды на берегу Иссык-Куля красивые круглый год. В целом туристический сезон в Тосоре длится с середины мая до середины сентября. На остальные месяцы большинство гостевых домов здесь закрываются. А вот каньон Сказка туристы посещают в любое время года. Чтобы совместить посещение каньона и отдых на Иссык-Куле с хайкингом в горах Кыргызстана, лучше приезжать в страну с июля по сентябрь.

Зачем ехать в Тосор?

Если выбирать для отдыха южный берег Иссык-Куля, Тосор может стать хорошим выбором для проживания. Село удобно расположено на дороге между Караколом и Боконбаево, поэтому до него легко добраться на общественном транспорте.

Неподалеку от Тосора можно посетить альпийские луга долины и водопады Барскоон. Также поблизости находится марсианский каньон Сказка, долина священных родников Манжылы-Ата и горное ущелье Джеты-Огуз.

При этом Тосор - это маленькое киргизское село, сюда приезжают меньше людей, чем в Чолпон-Ата. В Тосоре нет ресторанов и баров, питаться придется при отеле или в гостевом доме. Однако это место подойдет для тихого отдыха и полной перезагрузки.

© Фото: issykkul.biz/Отдых на Иссык-Куле в Киргизии

Чем интересен каньон Сказка?

Охристые скальные образования каньона Сказка выглядит как другой мир по сравнению с альпийскими лугами и заснеженными вершинами Кыргызстана. Это одна из самых интересных достопримечательностей на южном берегу Иссык-Куля. Хотя в величине он проигрывает Чарынскому каньону Казахстана, он тоже впечатляет.

Каньон получил свое название из-за ярких и сюрреалистических скальных образований. Скалы в основном здесь оранжево-красные, но встречаются фиолетовые вкрапления и зеленая поросль. Есть легенда про окаменевшего от красоты Иссык-Куля огромного дракона, благодаря чему появились все эти скалы. Особенно красиво здесь в предзакатные часы. Это главное туристическое направление для путешественников, остановившихся в Караколе, Тосоре или Боконбаево.

© Фото: issykkul.biz/Отдых на Иссык-Куле в Киргизии

Как добраться до каньона Сказка?

Каньон Сказка находится недалеко от дороги, ведущей из Бишкека в Каракол вдоль южного берега Иссык-Куля. Каньон расположен примерно в 100 километрах от города Каракол и в 302 км от Бишкека. Из Боконбаево ехать до каньона примерно полчаса на маршрутке, из Тосора - 10 минут. Из Каракола до каньона Сказка ехать дальше - 1 час 40 минут. Водитель может подсказать, где выйти. На обочине дороги есть указатель, оттуда пешком до каньона идти 2 км. Если есть собственная или арендованная машина, то это расстояние можно проехать.

В каньон на общественном транспорте лучше ехать пораньше, так как после 16:00 маршрутки ходят реже. Кроме маршруток можно заказать такси (например через отель) или поехать в каньон с экскурсионной группой. Для самостоятельного посещения на каньон можно выделить около 5 часов, включая дорогу.

Сколько стоит посещение каньона Сказка?

В сезон вход на территорию каньона Сказка стоит всего 50 сомов (54 рубля), а с осени по весну проход бывает даже бесплатный. В каньоне негде поесть, поэтому перекус и воду стоит брать с собой.