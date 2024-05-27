Росатом запустит ветропарк на Иссык-Куле

Ветроэнергетический парк будет запущен в Киргизии в 2026 году, информирует российская госкорпорация "Росатом".
"В настоящее время на площадке проводятся ветроизмерения. Начало строительства ветропарка запланировано на 2025 год. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2026 года"
– Росатом
Сегодня в Киргизии провели церемонию закладки капсулы под строительство ветропарка.
"Сила здешнего ветра отражена в народных легендах. Сейчас мы с вами являемся свидетелями начала строительства ветряной электростанции мощностью 100 МВт в селе Кок-Мойнок на берегу озера Иссык-Куль"
– глава администрации президента республики Акылбек Жапаров
Ветряки Росатома, как ожидается, будут давать 290 млн кВт/ч ежегодно. Отметим, что ветропарк на Иссык-Куле – первый зарубежный ветроэнергетический проект Росатома.