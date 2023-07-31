Иссык-Куль откроется для иностранных инвесторов

Туристической недвижимостью на Иссык-Куле смогут владеть иностранцы. В Киргизии ожидают, что поправки к закону, разрешающие иностранцам покупать и строить отели и базы отдыха, привлекут инвесторов.

В Киргизии во втором чтении одобрен законопроект о разрешении иностранных гражданам владеть зонами отдыха и отелями на Иссык-Куле.

Иностранцы смогут покупать туристические объекты на озере, при этом земля не будет переходить во их владение. Разрешение позволит привлечь иностранных инвесторов на Иссык-Куль и станет стимулом для развития туристической инфраструктуры на берегах озера.

Согласно проекту закона, иностранцы смогут приобретать такие объекты, как дома отдыха, пансионаты, курорты, гостевые дома, базы отдыха, коттеджные поселки и другие.