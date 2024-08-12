Вестник Кавказа

ЧП на Иссык-Куле: затоплены сотни жилых домов и пансионаты

ЧП на Иссык-Куле: затоплены сотни жилых домов и пансионаты
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Почти 500 домов на Иссык-Куле пострадали из-за схода селей. На месте работают свыше тысячи человек, они заняты ликвидацией последствий стихийного бедствия.

На берегу озера Иссык-Куль в Киргизии от селевых потоков пострадали сотни жилых домов, а также несколько пансионатов.

"В результате селевого потока в Иссык-Кульском районе повреждены 497 жилых дома, 3 социальных учреждения"

– МЧС Киргизии

Также сель затопил дома отдыха и пансионаты, в том числе "Иссык-Куль- Аврора", "Карвен Иссык-Куль", "Симирам" и другие.

На месте работают почти 1050 человек, в том числе около 400 сотрудников МЧС, а также 77 ед техники.

"Спасатели МЧС полностью очистили 25 жилых домов, сотрудники службы гражданской защиты - 35 домов. Всего - 60 жилых домов полностью очищены от грязевой массы"

– МЧС Киргизии

Сход селевых масс на курортные села произошел в минувшее воскресенье во второй половине дня.

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