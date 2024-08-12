ЧП на Иссык-Куле: затоплены сотни жилых домов и пансионаты

Почти 500 домов на Иссык-Куле пострадали из-за схода селей. На месте работают свыше тысячи человек, они заняты ликвидацией последствий стихийного бедствия.
На берегу озера Иссык-Куль в Киргизии от селевых потоков пострадали сотни жилых домов, а также несколько пансионатов.
"В результате селевого потока в Иссык-Кульском районе повреждены 497 жилых дома, 3 социальных учреждения"
– МЧС Киргизии
Также сель затопил дома отдыха и пансионаты, в том числе "Иссык-Куль- Аврора", "Карвен Иссык-Куль", "Симирам" и другие.
На месте работают почти 1050 человек, в том числе около 400 сотрудников МЧС, а также 77 ед техники.
"Спасатели МЧС полностью очистили 25 жилых домов, сотрудники службы гражданской защиты - 35 домов. Всего - 60 жилых домов полностью очищены от грязевой массы"
– МЧС Киргизии
Сход селевых масс на курортные села произошел в минувшее воскресенье во второй половине дня.