На Иссык-Куле сель затопил 16 домов

В воскресенье обильные осадки на Иссык-Куле привели к сходу селей и подъему воды в реках. В результате пострадали 16 домов, обрушился один мост, одна семья эвакуирована.

Накануне на курортное озеро Иссык-Куль обрушились ливни, это привело к сходу селевых потоков с гор, пострадали дома.

Всего сообщается о 16 затопленных домах, поднялся уровень воды в реке, размыта дорога, снесен хозяйственный мост, следует из информации МЧС Киргизии.

Эвакуация потребовалась одной семье из села Бакту-Долоноту.

На месте ЧП организован оперштаб, проводятся работы по устранению последствий непогоды, к процессу привлечены сто человек.