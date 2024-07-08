Вестник Кавказа

На Иссык-Куле сель затопил 16 домов

На Иссык-Куле сель затопил 16 домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В воскресенье обильные осадки на Иссык-Куле привели к сходу селей и подъему воды в реках. В результате пострадали 16 домов, обрушился один мост, одна семья эвакуирована.

Накануне на курортное озеро Иссык-Куль обрушились ливни, это привело к сходу селевых потоков с гор, пострадали дома.

Всего сообщается о 16 затопленных домах, поднялся уровень воды в реке, размыта дорога, снесен хозяйственный мост, следует из информации МЧС Киргизии.

Эвакуация потребовалась одной семье из села Бакту-Долоноту.

На месте ЧП организован оперштаб, проводятся работы по устранению последствий непогоды, к процессу привлечены сто человек.

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