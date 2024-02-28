Вестник Кавказа

Молния на Иссык-Куле убила 250 овец

Молния на Иссык-Куле убила 250 овец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Киргизии в результате удара молнии погибли 250 овец. Животные паслись на Иссык-Куле неподалеку от популярного курорта Тонг.

Отара овец погибла в Киргизии от удара молнии, инцидент произошел в воскресенье вечером.

Молния ударила в Иссык-Кульской области, электрический разряд поразил отару овец, погибло 250 животных, информацией об этом происшествии поделились в пресс-службе полномочного представительства президента Киргизии в регионе.

В МЧС республики отметили, что население было заранее предупреждено о неблагоприятных погодных условиях.

Обстоятельства происшествия устанавливаются Комиссией гражданской обороны Киргизии и оперативной группой района Тонг, где и случилось происшествие.

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