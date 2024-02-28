Молния на Иссык-Куле убила 250 овец

В Киргизии в результате удара молнии погибли 250 овец. Животные паслись на Иссык-Куле неподалеку от популярного курорта Тонг.
Отара овец погибла в Киргизии от удара молнии, инцидент произошел в воскресенье вечером.
Молния ударила в Иссык-Кульской области, электрический разряд поразил отару овец, погибло 250 животных, информацией об этом происшествии поделились в пресс-службе полномочного представительства президента Киргизии в регионе.
В МЧС республики отметили, что население было заранее предупреждено о неблагоприятных погодных условиях.
Обстоятельства происшествия устанавливаются Комиссией гражданской обороны Киргизии и оперативной группой района Тонг, где и случилось происшествие.