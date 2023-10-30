Под лавиной в горах Иссык-Куля погибли четыре иностранца

Иностранные туристы в Киргизии стали жертвами лавины. Гости из Европы катались на лыжах в горах Иссык-Куля. Четверо из 23 человек погибли.

Четыре человека погибли при сходе лавины в ущелье Жыргалан Иссык-Кульской области Киргизии.

ЧП произошло днем 25 февраля, лыжники находились на джайлоо Тулпар-Таш. Всего группа туристов включала 23 человека, среди них были граждане Чехии и Словакии. Погибли четверо - все чешские граждане.

В МЧС Киргизии уточнили, что тела погибших из-под лавины извлекли выжившие интуристы, они обратились к спасателям с просьбой помочь в транспортировке погибших лыжников.

Сотрудники МЧС республики передали тела сотрудникам МВД.