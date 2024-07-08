Вестник Кавказа

Пик ООН появился на Иссык-Куле

Пик ООН появился на Иссык-Куле
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Кыргызстане одну из горных вершин назвали Пиком ООН. Высота вершины, ранее не имевшей названия, составляет 5576 метров.

Горная вершина на Иссык-Куле получила название "Пик Организации Объединенных Наций".

Закон о присвоении ранее безымянной горе географического названия подписан президентом республики Садыром Жапаровым.

Пик ООН находится в районе ледника Южный Иныльчек горной системы Тянь-Шань. Его высота составляет 5576 м.

Между хребтами Северного Тянь-Шаня в Кыргызстане располагается туристическая мекка - озеро Иссык-Куль.

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