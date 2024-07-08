Пик ООН появился на Иссык-Куле

В Кыргызстане одну из горных вершин назвали Пиком ООН. Высота вершины, ранее не имевшей названия, составляет 5576 метров.
Горная вершина на Иссык-Куле получила название "Пик Организации Объединенных Наций".
Закон о присвоении ранее безымянной горе географического названия подписан президентом республики Садыром Жапаровым.
Пик ООН находится в районе ледника Южный Иныльчек горной системы Тянь-Шань. Его высота составляет 5576 м.
Между хребтами Северного Тянь-Шаня в Кыргызстане располагается туристическая мекка - озеро Иссык-Куль.