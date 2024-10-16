Вестник Кавказа

Комиссия по поддержке соотечественников за границей появилась в Дагестане

Комиссия по поддержке соотечественников за границей появилась в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полсотни человек прибыли в Дагестан для работы в комиссии по поддержке соотечественников. Она была создана минувшим летом.

В Дагестане сформирована комиссия по поддержке соотечественников за рубежом. Соответствующую информацию подтвердил 22 октября председатель регионального правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Сообщается, что комиссия приступила к работе в августе текущего года. Для того, чтобы поучаствовать в проекте, в регион приехали свыше полусотни соотечественников их почти 20 стран.

"Для комплексной поддержки соотечественников за рубежом в 2021 году был принят закон Республики Дагестан "О поддержке соотечественников за рубежом", который определяет основные направления в работе, а в 2022 году правительством региона утверждена подпрограмма "О поддержке соотечественников за рубежом"

– правительство региона

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