Дагестанским утилизаторам мусора грозит иск почти в миллиард

Росприроднадзор потребовал в суде оштрафовать дагестанского утилизатора отходов почти на миллиард рублей из-за того, что компания своей деятельностью нанесла огромный вред почвам в регионе.

Занимавшееся утилизацией бытовых отходов ООО "Районное благоустройство", зарегистрированное в Кизилюртовском районе Дагестана в 2010 году и находящееся в стадии ликвидации, может заплатить почти миллиард рублей за загрязнение почвы – иск в отношении компании подало в Арбитражный суд республики Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Иск подразумевает взыскание с коммунального оператора 917,507 млн рублей ущерба, причиненного почвам из-за несанкционированного размещения им бытовых отходов на земельном участке в регионе, говорится в материалах суда, передает "Интерфакс".

Иск уже принят к производству - предварительное судебное заседание по его рассмотрению пройдет 25 ноября.