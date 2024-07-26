Вестник Кавказа

Дагестанским утилизаторам мусора грозит иск почти в миллиард

Дагестанским утилизаторам мусора грозит иск почти в миллиард
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росприроднадзор потребовал в суде оштрафовать дагестанского утилизатора отходов почти на миллиард рублей из-за того, что компания своей деятельностью нанесла огромный вред почвам в регионе.

Занимавшееся утилизацией бытовых отходов ООО "Районное благоустройство", зарегистрированное в Кизилюртовском районе Дагестана в 2010 году и находящееся в стадии ликвидации, может заплатить почти миллиард рублей за загрязнение почвы – иск в отношении компании подало в Арбитражный суд республики Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Иск подразумевает взыскание с коммунального оператора 917,507 млн рублей ущерба, причиненного почвам из-за несанкционированного размещения им бытовых отходов на земельном участке в регионе, говорится в материалах суда, передает "Интерфакс".

Иск уже принят к производству - предварительное судебное заседание по его рассмотрению пройдет 25 ноября.

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