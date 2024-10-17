Вестник Кавказа

Жилой дом горит в центре Сочи

Жилой дом горит в центре Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты из МЧС тушат пожар в жилом здании в Сочи. На данный момент огонь разросся до 250 кв м.

На центральном проспекте Сочи загорелся жилой дом из двух этажей. Пожарные начали бороться с огнем, рассказали в местном МЧС.

«В 15:00 мск диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Сочи, Курортный проспект»

- МЧС Краснодарского края

Размер возгорания составил 250 кв м. Над его ликвидацией работают 27 огнеборцев и 7 единиц специальной техники.

О пострадавших информации не поступало.

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