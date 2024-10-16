Вестник Кавказа

Замглавы ХАМАС прибыл в Москву с визитом

Замглавы ХАМАС прибыл в Москву с визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук встретится в Москве с официальными лицами.

Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву, сообщает дипломатический источник. 

Сообщается, что один из лидеров движения проведет в российской столице встречи с официальными лицами. Ранее Абу Марзук прилетал в Россию летом этого года, сообщают РИА Новости. 

Отметим, что в Израиле прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, стороны обсудили будущее сектора Газа после окончания боевых действий.

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