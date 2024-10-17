Вестник Кавказа

"Карабах" уступил "Аяксу" в Лиге Европы

футбольный матч “Карабах“ – “Аякс“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" встречался сегодня дома с "Аяксом" в рамках основного этапа Лиги Европы. В матче было показано две красные карточки.

В Баку 24 октября состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Аяксом". Победу со счетом 3:0 одержали гости.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник амстердамского клуба Кеннет Тайлор. На 74-й минуте нападающий Ваут Вегорст удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. А на 77-й минуте нападающий Чуба Акпом отправил третий мяч в сетку ворот агдамцев.

Отметим, что "Карабах" доигрывал встречу вдевятером. На 15-й минуте с поля был удален полузащитник Жулио Ромао, а на 79-й – защитник Эльвин Джафаргулиев.

Напомним, в двух первых турах "Карабах" потерпел поражения от "Тоттенхэма" (0:3) и "Мальме" (1:2). В 4-м туре агдамская команда сыграет на выезде против норвежского "Буде-Глимт".

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