Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

У Бакинского олимпийского стадиона появился шанс принять финал главного футбольного еврокубка сезона 2026/27 – у него лишь один конкурент на проведение этого матча, мадридский стадион "Эстадио Метрополитано".

Баку может принять финальный матч Лиги чемпионов по футболу в 2027 году – заявку на его проведение на столичном олимпийском стадионе подала Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Бакинский олимпийский стадион полностью соответствует матчам такого уровня – он был построен в 1993 году, а после реконструкции в 2017 году его вместимость выросла до 67,7 тыс зрителей. У бакинской арены лишь один соперник – "Эстадио Метрополитано" в Мадриде, передает Sputnik Азербайджан.

Бакинский олимпийский стадион уже вошел в историю - в 2015 году на нем прошли церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр, а весной 2019 года они принял финальную игру Лиги Европы между лондонскими клубами "Челси" и "Арсенал".

Организатор финала Лиги чемпионов определится в ходе заседания исполкома УЕФА, которое пройдет в мае 2025 года.