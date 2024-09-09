Вестник Кавказа

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У Бакинского олимпийского стадиона появился шанс принять финал главного футбольного еврокубка сезона 2026/27 – у него лишь один конкурент на проведение этого матча, мадридский стадион "Эстадио Метрополитано".

Баку может принять финальный матч Лиги чемпионов по футболу в 2027 году – заявку на его проведение на столичном олимпийском стадионе подала Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Бакинский олимпийский стадион полностью соответствует матчам такого уровня – он был построен в 1993 году, а после реконструкции в 2017 году его вместимость выросла до 67,7 тыс зрителей. У бакинской арены лишь один соперник – "Эстадио Метрополитано" в Мадриде, передает Sputnik Азербайджан.

Бакинский олимпийский стадион уже вошел в историю - в 2015 году на нем прошли церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр, а весной 2019 года они принял финальную игру Лиги Европы между лондонскими клубами "Челси" и "Арсенал".

Организатор финала Лиги чемпионов определится в ходе заседания исполкома УЕФА, которое пройдет в мае 2025 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Для студентов Дагестана организуют забег

Для студентов Дагестана организуют забег

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; уступило &quot;Спартаку&quot; в Кубке России по футболу

Махачкалинское "Динамо" уступило "Спартаку" в Кубке России по футболу

В Дагестане открыта регистрация на ночной забег &quot;Огни Дербента&quot;

В Дагестане открыта регистрация на ночной забег "Огни Дербента"

Ставропольские &quot;Динамо&quot; уступило в родных стенах краснодарскому клубу

Ставропольские "Динамо" уступило в родных стенах краснодарскому клубу

Боксер Бахрам Муртазалиев отстоял титул чемпиона мира

Боксер Бахрам Муртазалиев отстоял титул чемпиона мира

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории

Дагестанец стал первым на первенстве России по дзюдо

Дагестанец стал первым на первенстве России по дзюдо

&quot;Краснодар&quot; разгромил &quot;Спартак&quot; и возглавил таблицу

"Краснодар" разгромил "Спартак" и возглавил таблицу

Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

Отдельное Минспорта снова создадут в Грузии

&quot;Ахмат&quot; уступил &quot;Факелу&quot; в концовке

"Ахмат" уступил "Факелу" в концовке

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы