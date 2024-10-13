Вестник Кавказа

Компания Qatar Airways отменила все рейсы в Иран, Ирак и Ливан

Аэропорт в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Перевозка пассажиров в города Ирана, Ирака и Ливана временно прекращена, сообщает Qatar Airways. Полеты в Иорданию выполняются с ограничениями.

Авиакомпания Qatar Airways в рамках обеспечения безопасности решила на время отказаться от выполнения рейсов в Иран, Ирак и Ливан.

"В связи с текущей ситуацией в регионе Ближнего Востока Qatar Airways временно приостановила полеты в Ирак, Иран и Ливан и обратно до дальнейшего уведомления"

– сообщение компании

В Иорданию Qatar Airways сохраняет авиарейсы, но перевозка будет осуществляться только в дневное время.

Напомним, после удара Ирана по Израилю 1 октября, Израиль пообещал ответ, который может быть осуществлен в ближайшие дни. По некоторым сведениям, ЦАХАЛ планирует запустить ракеты по Ирану до выборов в США, которые назначены на 5 ноября.

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