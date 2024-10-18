Уникальный башенный комплекс спасли в Ингушетии

Древний склеп, выполненный в виде башни, с сохранившимися внутри останками и предметами, удалось спасти от разрушения в Джейрахском районе Ингушетии. Памятник находился в аварийном состоянии, ему грозило полное уничтожение.

Старинную усыпальницу уберегли от полного разрушения в горах Ингушетии, детали рассказали в региональном комитете культурного наследия.

"Противоаварийные работы на уникальном склепе башенного комплекса "Меллер" в горном Джейрахском районе завершены"

– чиновник

Он рассказал, что в склепе сохранились останки захороненных там людей, а также древние артефакты. Однако само здание от времени пришло в аварийное состояние, оказавшись буквально на грани разрушения. Сейчас опасность позади.

Все работы были организованы по инициативе руководства Ингушетии. Финансирование производилось из внебюджетных источников, передает "Интерфакс".

Как уточнили в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике, башенное поселение Меллер находится в южной части Ингушетии. Оно было построено в труднодоступном ущелье.

Среди прочих строений выделяется изящный склеп, выполненный в виде башни. Он находится на окраине поселка. Девятиметровое строение имеет три яруса.

Долгие годы здание находилось в упадке: пострадало основание-скала, на котором оно стояло, получили серьезные повреждения углы. В итоге усыпальнице грозило неминуемое разрушение.

Чтобы предотвратить утрату одного из наиболее крупных наземных могильников в горной Ингушетии, была подготовлена научно-проектная документация, в соответствии с которой позже провели работы по выведению комплекса из аварийного состояния.