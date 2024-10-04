Париж знакомится с культурой Ингушетии

В столице Франции открылась выставка, посвященная 100-летию государственности Ингушетии - Старинные шапки ингушских женщин, ковры и башни показали в Париже.

В эти дни Русский дом науки в Париже стал центром притяжения жителей столицы Франции - в рамках Дней культуры Ингушетии здесь уже прошли выставки женских головных уборов и средневековых войлочных ковров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Мероприятие к 100-летию государственности Ингушетии посетили представители французских культурных ассоциаций, студенты и преподаватели парижских университетов, специалисты ЮНЕСКО, а также ингушские студенты и специалисты"

- пресс-служба правительства Ингушетии

Посетители могут увидеть тематические экспозиции, выставки национальных костюмов, ингушских ковров истингов, а главное – познакомиться с легендарными ингушскими родовыми башнями, передает "Интерфакс".

Также посетители выставки могут узнать о первой школе каменщиков-реставраторов, выпускники которой сейчас восстанавливают эти памятники на основе традиционной сухой кладки.