Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Сочи отпразднует день образования государственности Ингушетии несколькими культурными событиями. В Зимнем театре уже открылась выставка об ингушской культуре, а завтра в нем можно послушать концерт.

В Сочи открылась выставка, посвященная культуре и истории Ингушетии. Она называется «Моя Ингушетия!» и проходит в Зимнем театре. На ней можно увидеть картины, традиционную одежду, музыкальные инструменты, боевое обмундирование и предметы быта Ингушетии, рассказали в культурном учреждении.

Помимо этого, в городе организуют концерт. Он будет посвящен столетнему юбилею государственности Ингушетии. В Зимнем театре состоится выступление народного танцевального ансамбля «Ингушетия», который находится на сцене более 30 лет. Во время концерта к ним также присоединяться артисты из Сочи.