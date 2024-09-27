Вестник Кавказа

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи

Культуру Ингушетии покажут на выставке в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи отпразднует день образования государственности Ингушетии несколькими культурными событиями. В Зимнем театре уже открылась выставка об ингушской культуре, а завтра в нем можно послушать концерт.

В Сочи открылась выставка, посвященная культуре и истории Ингушетии. Она называется «Моя Ингушетия!» и проходит в Зимнем театре. На ней можно увидеть картины, традиционную одежду, музыкальные инструменты, боевое обмундирование и предметы быта Ингушетии, рассказали в культурном учреждении.

Помимо этого, в городе организуют концерт. Он будет посвящен столетнему юбилею государственности Ингушетии. В Зимнем театре состоится выступление народного танцевального ансамбля «Ингушетия», который находится на сцене более 30 лет. Во время концерта к ним также присоединяться артисты из Сочи.

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