Вестник Кавказа

Археологи раскрыли секрет ингушских жилых башен

Археологи раскрыли секрет ингушских жилых башен
© Фото: Скриншот видео школы реставраторов “Наследие“
Археологический комплекс Нижний Пуй продолжает преподносить неожиданные открытия. Специалисты выяснили новые детали обустройства жилищ древних ингушей.

Школа реставраторов «Наследие» раскрыла секрет устройства полов в жилищах средневековых ингушей во время раскопок в комплексе Нижний Пуй в Таргимской котловине Ингушетии, сообщается в пресс-релизе. 

В процессе изучения территории древнего поселения археологи регулярно узнают новые детали быта древних ингушей. На днях специалисты установили, что полы на цокольных этажах жилых башен были сделаны из камня. Открытие может свидетельствовать о высоком уровне местного зодчества. Обнаружение новой сферы применения камня также даст ценную информацию для последующей реставрации памятников. 

«Данное открытие вносит существенные коррективы в наше понимание строительных технологий, применявшихся в средневековой Ингушетии. Это открывает новые перспективы для изучения быта и уровня мастерства древних ингушских зодчих» 

– руководитель школы Рамзан Султыгов

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