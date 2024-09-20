Кинжал времен имама Шамиля нашли в Ингушетии

Археологи добыли богатый "улов" в Ингушетии. Обнаружено множество редких артефактов разных эпох.

Археологическая экспедиция на территории башенного комплекса Нижний Пуй в Ингушетии увенчалась успехом: обнаружено более 300 старинных артефактов. Об этом сообщает ТАСС.

Башенный комплекс Нижний Пуй оказался настоящим эльдорадо для археологов. Помимо большого количества традиционных для региона элементов украшения и оружия, здесь также найдены по-настоящему редкие находки. Одним из таких артефактов стал фрагмент древней деревянной двери. С его помощью специалисты надеются пролить свет на некоторые особенности жилищ древних ингушей.

" Это открытие имеет колоссальное значение, поскольку до сих пор мы могли лишь предполагать, как выглядели входы в ингушские башни. И вот перед нами ключ к разгадке. Фрагмент уже изучает наш штатный художник Дмитрий Мадуров, совсем скоро мы сможем увидеть реконструкцию и узнать, как выглядел этот важный элемент архитектуры много веков назад"

— гендиректор школы реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов

Одной из жемчужин коллекции древностей из Нижнего Пуя стал кинжал времен имама Шамиля (вторая половина XIX века). Но есть оружие и более древнего периода: некоторые находки датируются XVII веком, передает ТАСС.

Отметим, что комплекс родовых башен Нижний Пуй располагается в районе Таргимской котловины. Здесь расположены боевые и жилые башни, некоторые из которых украшены петроглифами – выбитыми или нанесенными краской изображениями.

