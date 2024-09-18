В Ингушетии защитят древние храмы и средневековые башни

В Ингушетии защитят от вандалов и бродячего скота древние храмы и башни. Для этого возле исторических строений будут установлены ограждения и онлайн-видеонаблюдение. Планируется, что работы начнутся до конца октября.

Ингушетия известна своими уникальными архитектурными памятниками. Это не только древние храмы, но и средневековые башни, которые являются важной частью культурного наследия. За последние годы многие из этих строений стали жертвами вандализма, а также понесли утраты от бродячего скота.

В ответ местные власти решили принять меры по их охране. К концу октября начнется установка ограждений и систем онлайн-видеонаблюдения, что поможет защитить исторические объекты.

«Очень важно, чтобы мы несли ответственность за наши предыдущие поколения, <> поэтому я вышел с предложением к руководству Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника, чтобы, пока не начаты реставрационные работы, оградить не только от скота, но и от вандалов объекты культурного наследия. Вместе с заповедником и управлением по памятникам архитектуры хотим создать прецедент — сделать ограждения так, чтобы на территорию башен, храмов и склепов был только разрешенный доступ, чтобы было видеонаблюдение и мы вели онлайн-наблюдение за этими объектами»

– координатор агентства индустриализации строительства, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ в сфере строительства Руслан Марзаганов.

Ограждения будут не только функциональными, но и эстетически привлекательными. Власти планируют использовать традиционные местные материалы и дизайнерские решения. Это позволит сохранить историческую целостность района, а также продемонстрировать уважение к культурным традициям.