Вестник Кавказа

Новую смотровую башню Махачкалы посчитали опасной для посетителей

Новую смотровую башню Махачкалы посчитали опасной для посетителей
© Фото: пресс-служба администрации Махачкалы
Столица Дагестана на время осталась без новой смотровой башни, установленной в новом сквере у Вузовского озера – проверка показала, что конструкция недостаточно защищена от случайных падений посетителей.

Власти Махачкалы приняли решение временно закрыть для посетителей смотровую башню в новом сквере у Вузовского озера дагестанской столицы, чтобы провести надежно обезопасить новую городскую достопримечательность, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Смотровая башня построена в соответствии с требованиями и проектом. Однако после недавнего посещения объекта глава города поручил провести дополнительные работы по повышению безопасности. В связи с этим было принято решение временно закрыть башню"

- пресс-служба администрации Махачкалы

Ранее городские социальные сети распространили фейковую информацию о том, что с башни якобы упал человек, однако, как показала проверка, такого инцидента на ней не было.

Напомним, новый сквер у Вузовского озера дагестанской столицы открылся в минувшее воскресенье, 22 сентября, в День города.

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