Вестник Кавказа

Игра с огнем привела к пожару в Ставрополе

Игра с огнем привела к пожару в Ставрополе
© Фото: МЧС Ставропольского края
Из-за неосторожного обращения со спичками детей во время игры сгорел балкон в одном из жилых домов Ставрополя. В результате происшествия, никто из жильцов не пострадал.

В одном из домов в Ставрополе загорелся балкон. Спасатели уже справились с возгоранием, рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Причиной пожара стала игра детей со спичками без присмотра родителей.

«Родители вышли в магазин и оставили детей одних дома. Недолго думая, они начали играть со спичками. Результат не заставил себя ждать - на балконе началось возгорание»

- МЧС России по Ставропольскому краю

Как только дети увидели огонь, то сообщили об этом по телефону дедушке. Он мгновенно вызвал пожарных, которые не дали пожару распространиться и потушили его на 4 кв м. При этом спасателям пришлось эвакуировать десять человек.

Никто их жильцов дома не пострадал.

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