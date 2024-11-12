Часть Кисловодска останется без воды завтра

Завтра в Кисловодске запланированы ремонтные работы, поэтому на 22 улицах города отключат водоснабжение. Под ограничения попадут 2,4 тыс абонентов.

Водоснабжение в части Кисловодска будет отключено завтра, 20 ноября. Это связано с работами в резервуарах с водой, рассказали в «Ставрополькрайводоканал».

«Подача воды на город Кисловодск будет частично прекращена с 9:00 до 17:00 20 ноября»

- «Ставрополькрайводоканал»

Воды не будет в домах 2,4 тыс человек на 22 городских улицах. Ограничения также коснутся 4 санаториев и школ.