Вестник Кавказа

Поджог вызвал пожар в Железноводске

Поджог вызвал пожар в Железноводске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Железноводска рассказал о ночном пожаре в одном из жилых домов. Выяснилось, что причиной происшествия стал умышленный поджог. Сейчас все последствия возгорания устранены.

Сегодня ночью в одном из многоквартирных домов в Железноводске произошел пожар. Его уже сумели потушить, рассказал мэр города Евгений Бакулин.

«По адресу Строителей 29 в одной из квартир произошло возгорание, причиной стал поджог»

- Евгений Бакулин

Из-за происшествия нескольких жителей многоэтажки пришлось эвакуировать, из них 7 поместили в гостиницы.

Пожар оставил половину дома без подачи электричества и тепла. Сейчас все коммуникационные линии восстановлены, передал Евгений Бакулин.

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