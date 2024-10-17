Вестник Кавказа

Пожар в Ставрополе: пострадал местный житель

Пожар в Ставрополе: пострадал местный житель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из СНТ в ставропольской столице загорелся жилой дом. В результате происшествия пострадал молодой человек, отравившийся продуктами горения. Подробности выясняют в МЧС.

В ставропольском СНТ «Полет» накануне загорелся жилой дом. Как только соседи увидели огонь, то позвонили спасателям, рассказали в местном МЧС.

Прибывшие на месте пожарные обнаружили в доме молодого человека и вытащили его из пламени. Спасенного госпитализировали с отравлением продуктами горения.

К моменту приезда сотрудников МЧС огонь разросся до 10 кв м. Они предполагают, что причиной пожара мог стать отопительный электрический прибор. Подробности еще предстоит выяснить специалистам.

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