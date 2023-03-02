Вестник Кавказа

Новая футбольная арена появится в Семее

Новая футбольная арена появится в Семее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Семее построят стадион, он будет соответствовать стандартам УЕФА. Здание станет ключевым спортивным объектом региона.

Церемония закладки капсулы в честь начала возведения новой футбольной арены состоялась в казахстанском Семее. Стадион будет расположен на месте старой арены "Пищевик".

Как пишет "Казинформ", стадион сможет вместить в себя 12,5 тыс зрителей и будет соответствовать всем стандартам УЕФА. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Глава региона Нурлан Уранхаев заявил, что появление новой современной арены будет значимым событием для спорта и экономики Семея.

Стоит добавить, что арена станет главным спортивным объектом региона, на котором будут проводиться крупнейшие спортивные соревнования.

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