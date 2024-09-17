Вестник Кавказа

Казахстанец улучшил свои позиции в UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец Асу Алмабаев поднялся на 14-е место в рейтинге UFC. В субботу он одолел бразильца Николау Матеуса.

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев, который выступает в легчайшем дивизионе UFC, улучшил свои позиции, рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Победа 19 октября позволила спортсмену подняться в рейтинге сразу на семь позиций и оказаться на 14-й строчке. В списке лучших бойцов в наилегчайшем весе лидирует Александр Пантожа

Стоит добавить, что Алмабаев одолел представителя Бразилии Николау Матеуса. За свою профессиональную карьеру казахстанец одержал 21 победу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Наследие Хабиба: кто такой Умар Нурмагомедов?

Махачев готовится к январскому бою

Махачев готовится к январскому бою

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Брат Хабиба предложил чемпиону UFC из Грузии выяснить отношения в феврале

Брат Хабиба предложил чемпиону UFC из Грузии выяснить отношения в феврале

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Нурмагомедов получит титульный бой

Нурмагомедов получит титульный бой

Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC

Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC

В махачкалинском &quot;Динамо&quot; рассказали об именитых болельщиках клуба

В махачкалинском "Динамо" рассказали об именитых болельщиках клуба

Когда состоится следующий бой Саида Нурмагомедова?

Когда состоится следующий бой Саида Нурмагомедова?

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Топ 10 бойцов UFC: впервые попал Двалишвили, лидирует Махачев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы