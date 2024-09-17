Казахстанец улучшил свои позиции в UFC

Боец Асу Алмабаев поднялся на 14-е место в рейтинге UFC. В субботу он одолел бразильца Николау Матеуса.

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев, который выступает в легчайшем дивизионе UFC, улучшил свои позиции, рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Победа 19 октября позволила спортсмену подняться в рейтинге сразу на семь позиций и оказаться на 14-й строчке. В списке лучших бойцов в наилегчайшем весе лидирует Александр Пантожа

Стоит добавить, что Алмабаев одолел представителя Бразилии Николау Матеуса. За свою профессиональную карьеру казахстанец одержал 21 победу.