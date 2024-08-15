Назначен новый глава ХАМАС – СМИ

СМИ сообщили о назначении Халеда Машааля на должность главы ХАМАС. Это произошло после убийства Яхьи Синвара израильской армией.

Руководитель зарубежного представительства движения ХАМАС Халед Машааль временно возглавил палестинскую организацию.

Как пишут ливанские СМИ, Машаль теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, которые участвуют в переговорах по освобождению заложников.

Назначения Машааля на пост произошло после убийства 16 октября израильской армией лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе.

Стоит добавить, что Машааль уже возглавлял палестинскую организацию до 2017 года. Затем он временно руководил ХАМАС после гибели Исмаила Хании.