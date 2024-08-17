Лидер ХАМАС Синвар ликвидирован Израилем

Военные Израиля в ходе операции в секторе Газа ликвидировали лидера ХАМАС Синвара. Его личность подтверждена. ХАМАС не дает комментариев. Израиль объявил, что продолжит операцию в Газе.

Армия обороны Израиля 16 октября уничтожила лидера движения ХАМАС, главу политбюро организации Яхьи Синвара.

Синвар был убит в ходе операции в секторе Газа, по сообщениям Al Hadath, он скрывался в одном из зданий в городе Рафах. Тело палестинского радикала израильская сторона перевезла на свою территорию, где были проведены исследования для подтверждения личности убитого. Многоуровневая экспертиза, проведенная полицией Израиля, показала - военным удалось ликвидировать лидера ХАМАС. Были сличены снимки зубов, отпечатки пальцев Синвара, проведена ДНК-экспертиза.

Израильские военные в Рафахе уничтожили также несколько командиров военного крыла ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Сообщается, что уничтожить Синвара удалось благодаря разведданным, полученным от военных США. Израиль сообщил в Белый дом о ликвидации главы ХАМАС.

По поводу уничтожения Синвара высказался президент США Джо Байден.

"Яхья Синвар был непреодолимым препятствием на пути к достижению (урегулирования). Теперь этого препятствия больше нет, но нам предстоит еще много работы"

– Байден

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отметил, что Синвар - человек, ответственный за нападение радикалов 7 октября 2023 года, ставшее началом нового витка эскалации в регионе.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что жители Газы получили "ясный сигнал" о том, что пора сдаться и освободить заложников.

Гибель лидера ХАМАС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Байден в ближайшее время обсудят в рамках телефонного разговора.

Нетаньяху уже выступил с телеобращением, в котором заявил, что операция в Газе будет продолжена "в полную силу".

Яхья Синвар - один из основателей боевого крыла ХАМАС. Лидером ХАМАС в секторе Газа Синвар стал в 2017 году, в августе 2024 года стал также главой политбюро движения ХАМАС после гибели Исмаила Хании.

Синвар родился в секторе Газа, более 22 лет он находился в заключении в Израиле, из тюрьмы Синвар вышел в 2011 году в рамках палестино-израильской сделки.