Вестник Кавказа

ХАМАС оценил действия США в переговорах по Газе

ХАМАС оценил действия США в переговорах по Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Радикальное движение Палестины ХАМАС негативно охарактеризовало значение США в переговорах по сектору Газа. Их представитель считает, что у Штатов нет реального стремления прекратить войну.

Радикальное палестинское движение ХАМАС дало оценку места Соединенных Штатов Америки в вопросе переговоров по прекращению боевых действий в Газе, рассказал представитель радикалов Сами Абу Зухри американскому медиа Wall Street Journal.

"Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время"

- Сами Абу Зухри

Напомним, что послы трех западных стран – Германии, Великобритании и США призвали Израиль прекратить военные действия в Газе и освободить заложников. По этому же поводу в Тель-Авив выехал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Его самолет должен приземлиться в Израиле сегодня.

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