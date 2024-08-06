Запад потребовал прекратить войну на Ближнем Востоке

Послы трех западных стран в Израиле настоятельно призвали к достижению перемирия с палестинским радикальным движением ХАМАС, напомнив, что в секторе Газа все еще остаются израильские заложники.

Американский, британский и германский послы в Израиле призвали Тель-Авив не упускать, возможно, последний шанс для достижения перемирия с ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Так, посол США Джек Лью обратил внимание на важность переговоров, которые будут проходить сегодня в Дохе. По его словам, нужно, чтобы эта встреча привела к решению проблемы.

"Мы не знаем, сколько возможностей у нас будет для воссоединения заложников с их семьями и для поиска пути к стабильной ситуации"

– дипломат

Британский посол Саймон Уолтерс заявил, что Великобритания высоко оценивает усилия по приближению договоренности об освобождении заложников. Глава дипмиссии подчеркнул, что любые задержки недопустимы.

Посол Германии Штеффен Зайберт указал на то, что текущая неделя может стать "решающей" для заложников.

"Взгляды миллионов прикованы к завтрашним переговорам, которые дадут возможность завершить боевые действия на севере политическим путем и позволят десяткам тысяч израильских перемещенных лиц вернуться домой"

– дипломат

Чего хочет Запад на Ближнем Востоке?

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на уровень западных призывов Израиля к прекращению огня – их озвучивают не главы государств, а только официальные представители в Тель-Авиве.

"В целом, подходы Германии, Великобритании и США к ближневосточному конфликту не идентичны, у каждой страны свои нюансы – и то, что о сделке с ХАМАС говорят послы в Израиле, как раз указывает на отсутствие полного совпадения точек зрения. Такой серьезный вопрос надо рассматривать на более высоком уровне, по крайней мере, на уровне министров иностранных дел или руководителей департаментов МИД, курирующих Ближний Восток", - прежде всего сказал он.

"Если к прекращению огня в Газе призывают только послы, значит, Германия, Великобритания и США хотят сохранить отношения с Израилем, но в то же время не утрачивать контакты и с палестинским руководством. С учетом той тревожной обстановки на Ближнем Востоке, которую генерируют СМИ, уровень этих примирительных заявлений Запада, конечно, не очень высокий. Можно даже использовать слово "профанация", так как ситуация ожидает более решительного и более авторитетного призыва", - подчеркнул Владимир Оленченко.

Регионовед добавил, что интересы самих западных стран требуют прекращения боевых действий в Газе и снятия рисков масштабирования ближневосточного конфликта. "Риски, о которых идет речь, можно долго перечислять, их очень много. Это и военные риски, и политические риски, и риски двусторонних отношений, и риски присутствия в регионе. По сути, если ситуация движется к более масштабной войне, буквально все, что с ней связано, является риском в том числе для западных стран", - сообщил он.

Запад не будет мешать Израилю

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что в отношении Израиля Запад ограничится словами.

"Западные страны продолжат призывать к миру, но в любом случае у Израиля развязаны руки. Что бы Израиль ни делал, с него как с гуся вода. Поэтому я не думаю, что в заявлениях немецкого, британского и американского послов можно увидеть какое-то принуждение к миру. Это попросту дипломатический политес, они должны говорить, что поддерживают мир во всем мире и тому подобное. В то же время, Израиль они поддерживают далеко не только на словах, но и на деле", - указал он.

"Дело в том, что Израиль рассматривается как форпост свободы и демократии Запада на Ближнем Востоке. Одновременно, Палестина и другие мусульманские государства рассматриваются западными странами как враждебные силы. В таких условиях они неизбежно будут поддерживать Израиль. Даже как-то было подсчитано, что за все время существования Израиля одни лишь США оказали помощь еврейскому государству, сравнимую с планом Маршалла. Эти данные говорят сами за себя", - добавил Константин Блохин.

Единственное, чего Запад хотел бы избежать, – это непосредственного участия в боевых действиях. "Риск для Запада только один – вовлечение США в ближневосточный конфликт. По крайней мере, если будет конфликт разрастаться по линии Израиль-Иран, США в любом случае будут на стороне Израиля и станут защищать его, причем вне зависимости от того, кто является главой Белого дома, демократ или республиканец. Обе партии США – произраильские. Но такой риск есть лишь в случае широкомасштабного конфликта", - заключил американист.