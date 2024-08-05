Иран поругался с ХАМАС и «Хезболлой» из-за Израиля

Яростным спором завершились переговоры между представителями КСИР, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов в Тегеране. Предметом конфликта стал вариант ответа Израилю на ликвидацию Фуада Шукра и Исмаила Хании.

Отношения Тегерана с группировками «Хезболла» и ХАМАС значительно осложнились на фоне призывов иранских властей отложить удар по Израилю после ликвидации Фуада Шукра и Исмаила Хании.

Как пишет издание «Аль-Джарида», в иранской столице состоялась встреча с участием представителей КСИР, хуситов и вышеупомянутых формирований.

В ходе встречи ХАМАС и «Хезболла» призывали атаковать Израиль и всех союзников еврейского государства, в том числе, американские войска. В свою очередь, Тегеран предложил ответ Израилю в формате «равный-равному», то есть отвечать на убийство деятелей оси сопротивления ликвидацией израильских политиков.

Кроме того, Тегеран выразил опасение, что союзники начнут атаки без согласования с ним и поставят Иран перед свершившимся фактом, как это сделал ХАМАС 7 октября.

Поэтому в ходе переговоров представители иранской стороны заявили о том, что союзники должны проявить терпение и отложить месть еврейскому государству.

В результате возник спор, в результате которого некоторые разгневанные делегаты покинули место переговоров.