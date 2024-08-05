Вестник Кавказа

Иран поругался с ХАМАС и «Хезболлой» из-за Израиля

Иран поругался с ХАМАС и «Хезболлой» из-за Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Яростным спором завершились переговоры между представителями КСИР, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов в Тегеране. Предметом конфликта стал вариант ответа Израилю на ликвидацию Фуада Шукра и Исмаила Хании.

Отношения Тегерана с группировками  «Хезболла» и ХАМАС значительно осложнились на фоне призывов иранских властей отложить удар по Израилю после ликвидации  Фуада Шукра и Исмаила Хании.

Как  пишет издание «Аль-Джарида», в иранской столице состоялась встреча с участием представителей КСИР, хуситов и  вышеупомянутых формирований.

В ходе встречи ХАМАС и «Хезболла» призывали атаковать Израиль и всех союзников еврейского государства, в том числе, американские войска. В свою очередь, Тегеран предложил ответ Израилю в формате «равный-равному», то есть отвечать на убийство деятелей оси сопротивления ликвидацией израильских политиков.

Кроме того, Тегеран выразил опасение, что союзники начнут атаки без согласования с ним и поставят Иран перед свершившимся фактом, как это сделал ХАМАС 7 октября.

Поэтому в ходе переговоров представители иранской стороны заявили о том, что союзники должны проявить терпение и отложить месть еврейскому государству.  

В результате возник спор, в результате которого некоторые разгневанные делегаты покинули место переговоров.

 

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