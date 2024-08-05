США намерены ограничить экспорт нефти из Ирана

Госдеп США намерен ограничить продажу Ираном сырой нефти. Это связано с ростом добычи и расширением географии поставок при продолжающейся политике Тегерана по дестабилизации ситуации в регионе.

Торговля сырой нефтью является значительно поддержкой иранской экономики, ослабленной международными санкциями. В этой связи Госдеп США намерен ввести ограничения на торговлю данной продукцией для Ирана.

Об этом сообщает Politico, уточняя, что Тегеран неуклонно расширяет географию рынков сбыта сырой нефти и темпы добычи. Так, за последний квартал темпы выросли на 30 % по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. В частности, начались поставки в Оман и Бангладеш.

В Госдепе отметили, что данные меры вводятся на фоне продолжения Тегераном политики дестабилизации на Ближнем Востоке. В частности, в пример приводятся многочисленные угрозы Ирана начать атаку на Израиль.