Иран атакует Израиль на этой неделе – Белый дом

Вашингтон готовится к ударам ИРИ по Израилю, которые, ожидают в руководстве США, могут быть совершены в течение недели. В Белом доме уточнили, что речь может идти не об одном, а о серии ударов.

Серия ударов Ирана по Израилю может быть совершена уже на этой неделе, и США активно готовятся к такому развитию событий, рассказал представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Мы разделяем те же опасения и ожидания, что и наши израильские коллеги относительно того, что это случится, возможно, на этой неделе"

– политик

Он подчеркнул, что Вашингтон тщательно отслеживает развитие событий.

По словам Кирби, на сейчас нет точной информации о том, совершит ли Тегеран этот удар самостоятельно или передаст эту роль своим прокси, а также что именно будет осуществлено.

Тем не менее, представитель СНБ США призвал оставаться готовыми к масштабной серии иранских атак. Он пояснил, что именно в связи с такими прогнозами Штаты увеличили свое присутствие и возможности в регионе в последние дни.

Отметим, что несколько часов назад Fox News заявил, что, по сведениям источников телеканала, иранская атака будет совершена в ближайшие сутки. Именно на них приходится памятная дата – самый траурный день еврейского народа – Тиша бе ав, или 9 Ава. Изначально, вскоре после убийства Исмаила Хании в Тегеране, появлялась информация о том, что Иран нанесет ответный удар именно в этот день.